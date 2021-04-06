



THY HER AŞAMASINDA GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYOR

Uçuşlarda görevli çalışanlar ile birlikte yolcuyla ve uçakla temas edebilecek olan yer hizmetleri çalışanı 2 bin 250 kişinin ismi de aşı sistemine iletildi.

Türk Hava Yolları hem yolcularının hem de ekiplerinin sağlığı için seyahatin her aşamasında gerekli tedbirleri alıyor.







Pandemiyle kararlı mücadelemiz sürüyor, uçuşlarımızda görevli arkadaşlarımız güzel günlere dönüş biletimiz olan kovid_19 aşılarını olmaya başladı. Gökyüzünde, misafirlerimizin ve ekiplerimizin sağlığını korumaya devam edeceğiz. Güzel günler çok yakında... pic.twitter.com/HgUc6JJrAR — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) April 6, 2021

GÜZEL GÜNLER ÇOK YAKINDA

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilgili olarak yaptığı açıklamada "Pandemiyle kararlı mücadelemiz sürüyor, uçuşlarımızda görevli arkadaşlarımız güzel günlere dönüş biletimiz olan Covid-19 aşılarını olmaya başladı. Gökyüzünde, misafirlerimizin ve ekiplerimizin sağlığını korumaya devam edeceğiz. Güzel günler çok yakında" dedi.