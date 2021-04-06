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    • 06.04.2021 10:38
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    uçuş ekiplerine Kovid-19 sı uygulanmaya başlandı

    'nda () görev yapan pilot, kabin memuru ve yükleme uzmanları (load master), Kovid-19 sı olmaya başladı. Uçuşlarda görevli çalışanlarla birlikte yolcuyla ve uçakla temas edebilecek olan yer hizmetleri çalışanı 2 bin 250 kişinin isminin de aşı sistemine iletildiği anlatılan açıklamada, Türk Hava Yolları'nın hem yolcularının hem de ekiplerinin sağlığı için seyahatin her aşamasında gerekli tedbirleri aldığı kaydedildi.

    Türk Hava Yolları (THY), günlük ortalama 797 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasındaki uçuş trafiği raporuna göre, THY günlük ortalama 797 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.


    TÜRK HAVA YOLLARI PANDEMİYLE KARARLI MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR
    Uçuş trafiğinde rakiplerini geride bırakan Türk Hava Yolları, seyahat sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde koruyarak uçuş ekiplerini aşılamaya başladı. Güvenli seyahat standartları ile seyahat sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde koruyan Türk Hava Yolları pandemiyle kararlı mücadelesini sürdürüyor.

    THY'de görev yapan pilot, kabin memuru ve load master (yükleme uzmanları) çalışanları öncelikli meslek gurubu kapsamında Covid-19 aşılarını olmaya başladı.

    Covid-19 aşısı için aktif uçuş görevinde bulunan 16 bin 256 çalışan Sağlık Bakanlığı'nın aşı sistemine bildirildi.

        48 SAAT UÇUŞ YOK
        Planlama sonrası aşısını olan uçuş ekipleri ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı genelge uyarınca 48 saat süreyle uçuşlarda görevlendirilmeyecek ve sağlık durumları yakından takip edilecek.



        THY HER AŞAMASINDA GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYOR
        Uçuşlarda görevli çalışanlar ile birlikte yolcuyla ve uçakla temas edebilecek olan yer hizmetleri çalışanı 2 bin 250 kişinin ismi de aşı sistemine iletildi.

        Türk Hava Yolları hem yolcularının hem de ekiplerinin sağlığı için seyahatin her aşamasında gerekli tedbirleri alıyor.



        GÜZEL GÜNLER ÇOK YAKINDA
        THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilgili olarak yaptığı açıklamada "Pandemiyle kararlı mücadelemiz sürüyor, uçuşlarımızda görevli arkadaşlarımız güzel günlere dönüş biletimiz olan Covid-19 aşılarını olmaya başladı. Gökyüzünde, misafirlerimizin ve ekiplerimizin sağlığını korumaya devam edeceğiz. Güzel günler çok yakında" dedi.

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