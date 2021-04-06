Türk Hava Yolları (THY), günlük ortalama 797 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasındaki uçuş trafiği raporuna göre, THY günlük ortalama 797 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.
TÜRK HAVA YOLLARI PANDEMİYLE KARARLI MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR
Uçuş trafiğinde rakiplerini geride bırakan Türk Hava Yolları, seyahat sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde koruyarak uçuş ekiplerini aşılamaya başladı. Güvenli seyahat standartları ile seyahat sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde koruyan Türk Hava Yolları pandemiyle kararlı mücadelesini sürdürüyor.
THY'de görev yapan pilot, kabin memuru ve load master (yükleme uzmanları) çalışanları öncelikli meslek gurubu kapsamında Covid-19 aşılarını olmaya başladı.
Covid-19 aşısı için aktif uçuş görevinde bulunan 16 bin 256 çalışan Sağlık Bakanlığı'nın aşı sistemine bildirildi.