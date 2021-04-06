Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.04.2021 19:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.04.2021 19:01
    ABONE OL

    İstanbul Kocaeli ? MEB son dakika ?

    ? İstanbul Kocaeli MEB son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Öğrenciler ve veliler okullar tekrar kapanacak mı sorusunun cevabını merak ediyor. İstanbul ve Kocaeli gibi illerde okulların kapanıp kapanmadığı ise arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu.

    takvim.com.tr
    İstanbul Kocaeli okullar kapanacak mı?

    Koronavirüs vaka sayılarının yükselmesiyle birlikte birçok ilde yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitime geçiş yapılıyor. Ankara'da alınan kararın ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Peki İstanbul Kocaeli okullar kapanacak mı? Okullar tekrar kapanacak mı? İşte öğrenciler ve velileri ilgilendiren son kararlara ilişkin detaylar...

    İSTANBUL OKULLAR KAPANACAK MI?

    Konuyla ilgili karar verecek kurum İstanbul Valiliği olacak. Ancak okulların kapanacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    KOCAELİ OKULLAR KAPANACAK MI?

    Kocaeli'de okulların kapatılmasına ilişkin herhangi bir karar alınmış değil.

        BAKAN SELÇUK SÜRECİ DEĞERLENDİRDİ

        Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Düzce programı kapsamında TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu ziyaretinin ardından basın mensuplarının yüz yüze eğitim sürecine ilişkin sorularını yanıtladı.

        2 Mart'tan itibaren okulların açılmasıyla yaşanan yoğun ve dinamik süreci anlık olarak takip ettiklerine değinen Bakan Selçuk, "Bu çerçevede şunu rahatlıkla söylemek mümkün; okullarımıza devam noktasında ilkokullarda yüzde 80'lerin üzerinde, ortaokullarda yüzde 76, liselerde de yüzde 70 civarında bir katılım var." diye konuştu.

        Okullara devam konusunda istatistiklerin artışa işaret ettiğini aktaran Selçuk, "Elbette en önemli önceliğimiz yüz yüze eğitim fakat OECD ülkeleri içerisinde Slovakya, Kostarika ve Kolombiya gibi ülkelerden sonra okulların en çok kapalı olduğu ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Bu, sağlık prensibi önceliğimizden kaynaklanan bir yaklaşım." ifadesini kullandı.

        Selçuk, valiliklerin il hıfzıssıhha kurullarıyla yaptıkları değerlendirmeler sonucu her ile özgü kararların alındığına dikkati çekerek şunları kaydetti: "Bu süreçte emek verenlere teşekkür ediyorum çünkü zor bir süreç yaşıyoruz ama bunu hep birlikte başarıp atlatacağımıza inanıyoruz. Bir taraftan aşı süreci devam ediyor. Her gün, her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz. İstiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime çok daha katılımlı, çok daha yüksek bir şekilde devam edelim. Bu koşullar bir an önce düzelsin. Önceliğimiz tabii ki yüz yüze eğitim. Salgın şartlarını dikkate alarak okulları açık tutma isteğimize rağmen diğer ülkelere baktığımızda daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz ama bu, sağlık öncelik prensibimizden kaynaklanıyor."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel İstanbul Kocaeli okullar kapanacak mı? MEB son dakika okullar tekrar kapanacak mı?