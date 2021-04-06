Koronavirüs vaka sayılarının yükselmesiyle birlikte birçok ilde yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitime geçiş yapılıyor. Ankara'da alınan kararın ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Peki İstanbul Kocaeli okullar kapanacak mı? Okullar tekrar kapanacak mı? İşte öğrenciler ve velileri ilgilendiren son kararlara ilişkin detaylar...
İSTANBUL OKULLAR KAPANACAK MI?
Konuyla ilgili karar verecek kurum İstanbul Valiliği olacak. Ancak okulların kapanacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
KOCAELİ OKULLAR KAPANACAK MI?
Kocaeli'de okulların kapatılmasına ilişkin herhangi bir karar alınmış değil.