Son dakika: Eren-5 Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "5 terörist Mardin Bagok'ta etkisiz. Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı. Sizinle gurur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.
Beş terörist Mardin Bagok'ta etkisiz...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) March 30, 2021
Eren-5 Operasyonu kapsamında
Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı.
Sizinle gurur duyuyoruz
Tebrikler🤲🏻🤲🏻🤲🏻