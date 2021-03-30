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    • 30.03.2021 15:20
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    Son dakika: Eren-5 Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanı , "5 terörist 'ta etkisiz. Eren-5 Operasyonu kapsamında Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı. Sizinle gurur duyuyoruz." dedi.

    5 terörist cehenneme paketlendi

    İçişleri Bakanı , "5 terörist Mardin Bagok'ta etkisiz. Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı. Sizinle gurur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Eren-5 Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi