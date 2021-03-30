Son dakika: Eren-5 Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "5 terörist Mardin Bagok'ta etkisiz. Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı. Sizinle gurur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Beş terörist Mardin Bagok'ta etkisiz...



Eren-5 Operasyonu kapsamında

Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı.

Sizinle gurur duyuyoruz



Tebrikler🤲🏻🤲🏻🤲🏻 — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) March 30, 2021

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