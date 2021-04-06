Kafeler ne zaman kapanacak? Kafeler kapatıldı mı? Hangi illerde kafeler açık?

Kafeler ne zaman kapanacak? Kafeler kapatıldı mı? Kafelerin açık olup olmadığı arama motorlarında sık sık sorgulanan konulardan birisi oldu. Kafelere gitmek isteyen vatandaşları ilgilendiren yeni kararlar devreye girmişti. Son yapılan kabine toplantısı sonrası kafelerin açık mı kapalı mı olacağına ilişkin karar duyurulmuştu.
KAFELER NE ZAMAN KAPANACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. " ifadesini kullandı.
Yeni tedbirler kapsamında yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasaklarına cumartesi günü yeniden eklenirken, Ramazan ayı boyunca restoranlar yalnızca paket servis hizmeti verebilecek.
Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.Bu zaman dilimi içinde, kafelerin sadece paket servis olarak hizmet vermesi bekleniyor.
RAMAZAN AYINDA YENİ TEDBİRLER
Ramazan ayının başladığı 13 Nisan Salı gününden itibaren ay boyunca, ülke genelinde, risk haritasına bakılmaksızın hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler yapılamayacak.