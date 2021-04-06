Kafeler ne zaman kapanacak? Kafeler kapatıldı mı? Hangi illerde kafeler açık?

Renk ayrımı olmaksızın restoranlar 19.00'a kadar açık

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ile 07.00 ile 19.00 saatleri arasında, belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecek.

Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli illerde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bu tesisler kapalı olacak.