



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MONTRÖ AÇIKLAMASI



Başkan Erdoğan açıklamasında, ''Amaç Montrö Sözleşmesiyle ilgili tartışmaya katkı sağlamaksa bunun mecrası bildiri yayımlamak değil, akademik dünyada görüş ifade etmektir. Montrö Sözleşmesinden çıkmayla ilgili halihazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır. Ama gelecekte bu ihtiyaç ortaya çıkarsa, ülkemizi daha iyisine kavuşturmak üzere her sözleşmeyi gözden geçirmekten de çekinmeyiz.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;



Bilindiği gibi İstiklal Savaşımızın ardından kimi konularla birlikte Boğazların statüsüyle ilgili sorunun çözümü de sonraki yıllara bırakılmıştı. Uzun görüşmelerin ardından İkinci Dünya Savaşının hemen öncesinde, 1936 yılında bir kısmı da boğazlarla doğrudan ilgisi olmayan kimi devletlerle Montrö Sözleşmesi'ni imzaladık. Hiç şüphesiz boğazların kontrolünü uluslararası bir komisyon yerine pek çok sınırlamayla da olsa Türkiye'ye bırakan bu sözleşme dönemin şartlarında önemli bir kazanımdır.