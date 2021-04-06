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    • 06.04.2021 16:23
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    Edirne’de 1,5 ton midye ve 260 kilo ‘damiana’ otu ele geçirildi

    Edirne'nin Enez ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan’a götürülmek istenen 1,5 ton midye ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan 260 kilo ‘damiana’ otu ele geçirildi.

    Edirne’de 1,5 ton midye ve 260 kilo ‘damiana’ otu ele geçirildi

    Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, Yunanistan'a götürülmek istenen ve sahile bırakılmış 40 çuval içerisinde 1,5 ton midye ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan 260 kilo 'damiana' otu ele geçirildi.

    Midyeler, teslim edildikleri Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi'nde denize bırakıldı.

    Polis, midye ve 'damiana' otunu sahile bırakan şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlattı.

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