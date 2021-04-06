Bankayı dava etti kazandı: İstemeyene hayat sigortası yok, izinsiz EFT'den banka sorumlu

İZİNSİZ EFT'DEN BANKA SORUMLU

Bir işadamının cep telefonunu kendilerine yönlendiren dolandırıcılar, hesaptan 96 bin lirayı başka şubelerdeki üçüncü kişilerin hesabına gönderdi. EFT'den bankadan gelen elektronik posta ile haberdar olan işadamı, hemen bankayı arayarak hesabından çekilen paraya bloke koydurdu.