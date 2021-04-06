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    Bankayı dava etti kazandı: İstemeyene hayat sigortası yok, izinsiz EFT'den banka sorumlu

    'da özel bir bankadan kredi çeken 'a açık onayı olmadan hayat sigortası yapıldı. Hayat sigortası istemediğini söyleyen Kaymak, bir türlü banka ile anlaşamadı. Kaymak, yargıya başvurdu, tarafından haklı bulundu. Mahkeme, hayat sigortasının Kaymak'ın açık onayı olmadan yapıldığına, paranın iadesine karar verdi.

    Tüketicinin fendi bankayı yendi

    İstanbul'da özel bir bankadan kredi çeken İsmail Fatih Kaymak'a açık onayı olmadan hayat sigortası yapıldı. Hayat sigortası istemediğini söyleyen Kaymak, bir türlü banka ile anlaşamadı.

    Kaymak, yargıya başvurdu, tüketici mahkemesi tarafından haklı bulundu. Mahkeme, hayat sigortasının Kaymak'ın açık onayı olmadan yapıldığına, paranın iadesine karar verdi.

    Kaymak, "Bana bin 580 lira para iadesi yapılacak. Vatandaşlarımız bankaların dayattığı hayat sigortasının zorunlu olmadığını bilmeli. Aynı zamanda illa kredi çektikleri bankadan değil, istedikleri bir bankadan hayat sigortası yapabileceklerini söylemek isterim" dedi.

        İZİNSİZ EFT'DEN BANKA SORUMLU
        Bir işadamının cep telefonunu kendilerine yönlendiren dolandırıcılar, hesaptan 96 bin lirayı başka şubelerdeki üçüncü kişilerin hesabına gönderdi. EFT'den bankadan gelen elektronik posta ile haberdar olan işadamı, hemen bankayı arayarak hesabından çekilen paraya bloke koydurdu.

        Oldukça hızlı davranan siber dolandırıcılar, 58 bin lirayı hemen çekti. Kalan 38 bin liraya ise banka bloke koydu. İnternet bankacılığı vasıtasıyla mağdur edildiğini öne süren işadamı, bankayı mahkemeye verdi.

        Bölge Adliye Mahkemesi; internet bankacılığı vasıtasıyla hesaptan izinsiz çekilen paradan bankanın sorumlu olduğuna hükmetti. Kararda, "EFT bedelinin işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline dair davanın kabulüne karar verilmiştir" denildi.

            BAŞINIZA GELİRSE NE YAPILIR?
            11 bin 330 liranın altındaki uyuşmazlıklarda hakem heyetine, üstündekilerde mahkemelere başvurulabiliyor. Şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) (https://tuketicisikayeti.ticaret.gov. tr) ile hakem heyetlerine başvuru yapılabiliyor.
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