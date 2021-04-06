Bankayı dava etti kazandı: İstemeyene hayat sigortası yok, izinsiz EFT'den banka sorumlu

İstanbul'da özel bir bankadan kredi çeken İsmail Fatih Kaymak'a açık onayı olmadan hayat sigortası yapıldı. Hayat sigortası istemediğini söyleyen Kaymak, bir türlü banka ile anlaşamadı.
Kaymak, yargıya başvurdu, tüketici mahkemesi tarafından haklı bulundu. Mahkeme, hayat sigortasının Kaymak'ın açık onayı olmadan yapıldığına, paranın iadesine karar verdi.
Kaymak, "Bana bin 580 lira para iadesi yapılacak. Vatandaşlarımız bankaların dayattığı hayat sigortasının zorunlu olmadığını bilmeli. Aynı zamanda illa kredi çektikleri bankadan değil, istedikleri bir bankadan hayat sigortası yapabileceklerini söylemek isterim" dedi.