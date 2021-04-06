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    533 milyon kullanıcının verileri çalındı! Facebook'a soruşturma (Güncel haberler)

    Facebook'taki 533 milyon kullanıcının verilerinin çalınması ve ardından bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşılmasının skandalı büyüyor. Facebook hakkında soruşturma açılırken, hackerler’ın nasıl sızdığıyla ilgili bir sonuca varılmadı. Facebook’un kurucusu ve sahibi ’in de soruşturmada ifadesinin alınacağı belirtildi.

    Facebook'a soruşturma

    Facebook'taki 533 milyon kullanıcının verilerinin çalınması ve ardından bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşılmasının skandalı büyüyor. Facebook hakkında soruşturma açılırken, hackerler'ın nasıl sızdığıyla ilgili bir sonuca varılmadı. Facebook'un kurucusu ve sahibi Mark Zuckerberg'in de soruşturmada ifadesinin alınacağı belirtildi.

    DARBE PLANI PRENSİ YAKTI
    Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve beraberindeki üst düzey 20 kişinin darbe girişiminde bulunduğu doğrulandı. Ürdünlü yetkililer, "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını doğruladı. Prens Hüseyin, BBC'ye gönderdiği bir videoda, "zor durumdayım. Özgürlüğüm için gerekli adımlar atılmalı" dedi.

    800 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
    Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'a, Ruanda soykırımına raporu sunuldu. O raporda, Fransa'nın soykırımda ağır sorumluluğu olduğu ancak "suçu olmadığı" cümlesi skandal olarak açıklandı. Fransa, Hutular dönemin devlet başkanı Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlattı 100 günde 800 bin kişiyi öldürdü.

        İNTİHAR DEĞİL
        Aslen Hataylı olan 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu, 2013 yılında okumak ve oyunculuk eğitimi almak için İstanbul'a geldi. Kadir Has Üniversitesi sinema ve televizyon bölümünden mezun olan Bulgurcu aynı zamanda Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Tek hayali oyuncu olmak olan Şükriye, 4 gün önce Küçükçekmece'deki evinde ölü bulundu.

        Yapılan incelemede genç kızın üzerinde herhangi bir delici, kesici ve ateşli silah izine rastlanmadığı ve darp veya yara bulunmadığı belirtildi.

        KIZIM ÖLMEDİ
        Oyunculuk hayali olan kızına bakmak için yıllarca hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan anne Nadire Bulgurcu, ölüm haberine inanamamış, "Benim kızım ölmedi, o gelip mantı yiyecek" demişti. Talihsiz genç kızın beyin kanaması nedeniyle öldüğü ortaya çıktı.

            YENİ LİDER OSMANI
            Kosova Meclisi'nde yapılan oylamada ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani oldu. Osmani, "Bugün Kosova bir kadın cumhurbaşkanı seçti ve Sırp suçlular yargılanana kadar adalet sağlanmayacaktır. Bugün, zorluklarla nasıl yüzleşeceğimizi ve bunları nasıl anlamlandıracağımızı bildiğimizi kanıtlamanın günü" dedi.

            136.4 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 136 milyon 465 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 101 bin 607'şer lira, 4 bilenler bin 864'er lira, 3 bilenler 114'er lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.

            477 BİN LİRA DEVRETTİ
            10 bilen çıkmayınca 477 bin lira devretti. 9 bilenler 4 bin 318'er lira, 8 bilenler 273'er lira, 7 bilenler 52'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

                HAFTER'İN MOSSAD SEVGİSİ
                Libya'yı kana bulayan Khalife Hafter'in ABD vatandaşı olduğu biliniyordu. Kendisiyle aynı ismi taşıyan oğlu Hafter'in geçtiğimiz günlerde Mossad'lı yetkililerle bir araya geldiği ortaya çıktı. Medyaya sızan bu bilgiler yalanlanmadı.
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                Haberler Güncel 533 milyon kullanıcının verileri çalındı! Facebook'a soruşturma (Güncel haberler)