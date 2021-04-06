533 milyon kullanıcının verileri çalındı! Facebook'a soruşturma (Güncel haberler)

Facebook'taki 533 milyon kullanıcının verilerinin çalınması ve ardından bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşılmasının skandalı büyüyor. Facebook hakkında soruşturma açılırken, hackerler'ın nasıl sızdığıyla ilgili bir sonuca varılmadı. Facebook'un kurucusu ve sahibi Mark Zuckerberg'in de soruşturmada ifadesinin alınacağı belirtildi.
DARBE PLANI PRENSİ YAKTI
Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve beraberindeki üst düzey 20 kişinin darbe girişiminde bulunduğu doğrulandı. Ürdünlü yetkililer, "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını doğruladı. Prens Hüseyin, BBC'ye gönderdiği bir videoda, "zor durumdayım. Özgürlüğüm için gerekli adımlar atılmalı" dedi.
800 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'a, Ruanda soykırımına raporu sunuldu. O raporda, Fransa'nın soykırımda ağır sorumluluğu olduğu ancak "suçu olmadığı" cümlesi skandal olarak açıklandı. Fransa, Hutular dönemin devlet başkanı Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlattı 100 günde 800 bin kişiyi öldürdü.