533 milyon kullanıcının verileri çalındı! Facebook'a soruşturma (Güncel haberler)

Facebook'taki 533 milyon kullanıcının verilerinin çalınması ve ardından bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşılmasının skandalı büyüyor. Facebook hakkında soruşturma açılırken, hackerler'ın nasıl sızdığıyla ilgili bir sonuca varılmadı. Facebook'un kurucusu ve sahibi Mark Zuckerberg'in de soruşturmada ifadesinin alınacağı belirtildi.