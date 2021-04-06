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    • 06.04.2021 18:27
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    : ? Sağlık Bakanlığı vakalarda son durum nedir?

    akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle son günlerde vaka sayılarının artışa geçmesiyle koronavirüs vaka sayıları sıkça araştırılıyor. Dün Türkiye'de son 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi. Peki, ? Sağlık Bakanlığı vakalarda son durum nedir? İşte son gelişmeler takvim.com.tr'de!

    Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

    6 Nisan korona tablosu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Dün Türkiye'de 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1706 oldu. Ülkemizde koronavirüs toplam test sayısı 39 milyon 811 bin 595'e ulaştı. Peki, koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı vakalarda son durum nedir? İşte 6 Nisan korona tablosu...

    6 NİSAN KORONA TABLOSU

    6 Nisan korona tablosu henüz Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Günün vaka sayıları açıklandığında hemen haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    GENÇLERDE VAKA ARTIŞININ 3 NEDENİ

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü kişilerin son 1 ayda toplam vakalar içindeki oranının yüzde 14,39'dan 11,3'e düştüğünü, gençlerin aktif vakalar içindeki oranının ise arttığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, genç nüfusun aktif koronavirüs vakaları içindeki oranının artmasının 3 nedeni olduğunu söyledi. İlhan, "65 yaş üzeri vatandaşlarımız aşılandılar. 20 ile 60 yaş arası vatandaşlarımız daha çok dolaşımda bulunuyor, enfekte olma riskleri daha yüksek. Bir de bunlara üçüncü olarak mutant virüs eklenince genç nüfustaki vaka oranları arttı" dedi.

    Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, genç nüfusun aktif vakalar içindeki oranının artmasının 3 nedeni olduğunu söyledi. Gençlerdeki vaka artışına ilişkin DHA'ya değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. İlhan, Avrupa'da ve Türkiye'de vakaların arttığını belirtti. İlhan, "Dolaşımın devam etmesi, insanların toplu olarak bir arada bulunmaları. Bir arada bulunmalar, evlerde de olabiliyor, sosyal mekanlarda da olabiliyor. İnsanlar bir araya gelince ister istemez vakalar artıyor. Bir de mutant virüsün bakan beyin ifadesiyle yüzde 75'ten fazla olduğunu düşününce o zaman bulaşın çok daha fazla miktarda olduğunu düşünmek mümkün. Deyim yerindeyse sinerjik etki yapıyor. Hem dolaşım artıyor hem de mutant virüs var olduğu için vakalar artıyor" dedi.

    'GENÇ NÜFUSTA VAKA ARTIŞININ 3 NEDENİ VAR'

    Prof. Dr. İlhan, vakalardaki yaş dağılımına ilişkin, "Burada vakaların yaş dağılımı değişiyor mu? Şöyle bir algı var, 'Artık koronavirüs gençlerde hastalık yapıyor' diye. Bunu yanılgıya düşmemek için iyi yorumlamak gerekiyor. Biliyorsunuz, 65 yaş üzeri büyüklerimizi aşıladık. Şu anda 60 yaş üzeri aşılama devam ediyor. 65 yaş üzeri büyükler aşılandıkları için enfekte olsalar bile hastalığı hafif geçiriyorlar. Evet, gençlerde daha çok görünüyor, 20 ile 60 yaş arasında. Neden genç nüfus daha çok hasta? 65 yaş üzeri aşılandığı için o yaştaki vatandaşlarımızda hastalık daha az görülüyor. Ayrıca 65 yaş üzeri vatandaşlarımız daha çok evdeler halihazırda. Bunun ötesinde 20 ile 60 yaş arası vatandaşlarımız daha çok dışarıdalar, daha çok dolaşımda bulunuyorlar. Enfekte olma riskleri daha yüksek. Bir de bunlara üçüncü olarak mutant virüs eklediğimizde, dolaşımın da daha fazla olduğunu düşündüğümüzde mutant virüs bunun üzerine sinerjik etki yapıyor. 20 ile 60 yaş arasında daha fazla sayıdaki kişide de hastalık ortaya çıkıyor" diye konuştu.

        'GENÇLERDE MUTANT VİRÜSÜN GÖRÜLMESİ DOĞAL SONUÇ'

        Prof. Dr. İlhan, mutant virüsün daha çok gençlerde görülüp görülmediğiyle ilgili "Bir yerde ne kadar çok dolaşım varsa virüs bulaşının o kadar fazla olduğunu, insanlar ne kadar çok kapalı ortamlarda bir araya geliyorsa virüs bulaşının fazla olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Haliyle gençlerin daha çok dolaşımda olduğunu, daha çok bir arada olduğunu da biliyoruz. Bunun üzerine de mutant virüsün bulaştırıcılığı eklenince gençlerde mutant virüs bulaşının daha fazla olması ve onlarda da mutant virüsün daha fazla görülmesi çok doğal sonuç" dedi.

        'DAHA KISA ZAMANDA BULAŞIYOR'

        Prof. Dr. İlhan, mutant virüsün bulaştırıcılık özelliğinin fazla olduğunu anımsatarak, "Bulaştırıcılığı azaltacak yaklaşımlar yapmak gerekiyor. Daha kısa sürede bulaşıyor. Maskeyi iki ya da tek takmak arasında çok da fark yok. Önemli olan maskeyi doğru takmak. Bir vatandaşımız toplu taşıma ile işe gidip geliyorsa ya da girdiği market çok kalabalıksa çift maske takabilir. Bunun yanı sıra yaz da geliyor, kapalı alanları havalandırmak gerekiyor, bu çok önemli. Bu evlerimiz için de iş yerlerimiz için de sosyal alanlar için de geçerli. Daha az virüs ile bulaştığı için daha az yoğunluktaki virüs ile bulaştığı için mutant virüsün daha kısa zamanda bulaştığını söyleyebiliriz ama net bir rakam söylemek mümkün olmaz" diye konuştu.

        TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

        Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

        Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1706 oldu.

        Son 24 saatte 25 bin 627 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 130 bin 977'ye yükseldi.

        Toplam test sayısı 39 milyon 811 bin 595'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 529 bin 601, vefat sayısı 32 bin 456, ağır hasta sayısı 2 bin 407 oldu.

        Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

            YURT GENELİNDE KOVİD-19 TEDBİRLERİ

            Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir mahallede, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki Gürağaç Mahallesi'nde, Tokat'ta merkeze bağlı bir köyde, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir köyde, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir köyde, Bartın'da bir köyde ve Adıyaman'da son 4 günde 259 evde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

            Öte yandan, Edirne'nin Keşan ilçesinde 129, Antalya'nın Alanya ilçesinde 75, Gaziantep'te 392, Konya'da 97, Trabzon'da 503, Muğla'da 66, Bursa'nın İnegöl ilçesinde 26, Malatya'da 27, Erzincan'da 25, Rize'de 109 kişiye, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.
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            Haberler Güncel 6 Nisan korona tablosu: Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı vakalarda son durum nedir?