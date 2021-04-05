2021 RAMAZAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ramazan'da okulların kapanacağına yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nisan ayındaki ara tatili, Şubat ayına eklediklerini belirterek Nisan'da tatilin olmayacağını bildirdi.

Selçuk, ''15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu. Ancak koronavirüs salgını seyrine göre bir değişiklik olabilir.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SON DURUM

Kovid-19 risk haritasının açıklanmasının ardından Türkiye genelinde 64 ilin kategorisinin değişmesi nedeniyle bu illerde uygulanan tedbirler de değişecek.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 verileriyle hazırlanan yeni risk haritasına göre, çok yüksek riskli grubunu gösteren kırmızı kategorideki illerin sayısı, nüfusun yüzde 80'ini oluşturan 58 şehre ulaştı.



Çok yüksek ve yüksek riskli 70 ilde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi ve pazar günleri uygulanacak.

Ülke genelinde her gün süren 21.00 ile 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlamasına devam edilecek.

Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretim sürecek.