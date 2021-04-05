İstanbul'da okullar kapanacak mı? Dün, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda 5, 6, 7, lise hazırlık, 8, 10 ve 11'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçildiği duyuruldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'in içinde bulunduğu 58 il çok yüksek riskli iller grubuna yani kırmızı renge büründü ve o illerde koronavirüs tedbirleri değişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan son dakika açıklamasında yüz yüze eğitime ilişkin önemli bilgilere yer verildi. Peki, İstanbul'da okullar kapanacak mı? 2021 Ramazan'da okullar tatil mi?
ANKARA'DA UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ!
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bugünden itibaren 5, 6, 7. sınıflar ile lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.
İSTANBUL'DA OKULLAR KAPANACAK MI?
İstanbul'da okulların kapatılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda tüm detaylarıyla takvim.com.tr'den öğrenebileceksiniz.