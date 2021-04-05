Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.04.2021 14:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.04.2021 14:04
    ABONE OL

    : ? 'da okullar tatil mi 2021? 5,6,7 ve Lise 9,10,11. sınıflar...

    Okulların ne zaman kapanacağı ile ilgili son dakika gelişmeler öğrenciler ve veliler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Dün, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda 5, 6, 7, lise hazırlık, 8, 10 ve 11'inci sınıflarda tam zamanlı e geçildiği duyuruldu. , Ankara ve 'in içinde bulunduğu 58 il çok yüksek riskli iller grubuna yani kırmızı renge büründü ve o illerde koronavirüs tedbirleri değişti. Bakanı tarafından yapılan son dakika açıklamasında e ilişkin önemli bilgilere yer verildi. Peki, ? 2021 'da okullar tatil mi?

    takvim.com.tr
    MEB son dakika: İstanbul'da okullar kapanacak mı?

    İstanbul'da okullar kapanacak mı? Dün, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda 5, 6, 7, lise hazırlık, 8, 10 ve 11'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçildiği duyuruldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'in içinde bulunduğu 58 il çok yüksek riskli iller grubuna yani kırmızı renge büründü ve o illerde koronavirüs tedbirleri değişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan son dakika açıklamasında yüz yüze eğitime ilişkin önemli bilgilere yer verildi. Peki, İstanbul'da okullar kapanacak mı? 2021 Ramazan'da okullar tatil mi?

    ANKARA'DA UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ!

    Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bugünden itibaren 5, 6, 7. sınıflar ile lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.

    İSTANBUL'DA OKULLAR KAPANACAK MI?

    İstanbul'da okulların kapatılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda tüm detaylarıyla takvim.com.tr'den öğrenebileceksiniz.

        2021 RAMAZAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Ramazan'da okulların kapanacağına yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

        Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nisan ayındaki ara tatili, Şubat ayına eklediklerini belirterek Nisan'da tatilin olmayacağını bildirdi.

        Selçuk, ''15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu. Ancak koronavirüs salgını seyrine göre bir değişiklik olabilir.

        YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SON DURUM

        Kovid-19 risk haritasının açıklanmasının ardından Türkiye genelinde 64 ilin kategorisinin değişmesi nedeniyle bu illerde uygulanan tedbirler de değişecek.

        Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 verileriyle hazırlanan yeni risk haritasına göre, çok yüksek riskli grubunu gösteren kırmızı kategorideki illerin sayısı, nüfusun yüzde 80'ini oluşturan 58 şehre ulaştı.

        Çok yüksek ve yüksek riskli 70 ilde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi ve pazar günleri uygulanacak.

        Ülke genelinde her gün süren 21.00 ile 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlamasına devam edilecek.

        Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretim sürecek.



        KIRMIZI RENKLİ İLLERDE OKULLAR KAPANACAK MI?

        Kırmızı renkle gösterilen çok yüksek, turuncu renkle gösterilen yüksek riskli illerde, 8.sınıf hariç ortaokullar ve 12.sınıflar hariç diğer lise kademeleri kapalı olacak.

        MEB'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

        Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamaların daha önce açıklanan kriterler doğrultusunda valiliklerin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edeceği belirtilerek, "Çocuklarımızın eğitim hakkı için herkesi daha çok sorumluluk almaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel MEB son dakika: İstanbul'da okullar kapanacak mı? Ramazan'da okullar tatil mi 2021? 5,6,7 ve Lise 9,10,11. sınıflar...