Bu kapsamda 29 Mart-5 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden *26 bin 649" kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.

Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.