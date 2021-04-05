POMEM spor mülakatı ne zaman 2021? 27. Dönem POMEM sınav tarihleri açıklandı mı? Sorulaırnın cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan konuya dair açıklama geldi mi? POMEM 8 bin polis alımı ile ilgili bir gelişme var mı, sınav tarihleri belirlendi mi? Polis olmak isteyen ve başvurularını yapmış olan vatandaşların merak ettiği tüm detaylar haberimizde yer alıyor.