Son dakika: O ilde koronavirüs vakalarında kırmızı alarm! Vaka sayısı 3,5 kat arttı! Flaş kısıtlama kararı!

2 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşme döneminde, orta riskli iller arasında yer alan Kahramanmaraş, vaka sayısındaki hızlı artışla yüksek riskli iller arasına girdi. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasını güncellemesinin ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı son genelgeyle kent, pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak iller arasına alındı.
Genelge kapsamında pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması, dün saat 21.00 itibariyle başladı. 3 hafta sonra geri dönen kısıtlamalarla şehrin en işlek cadde ve meydanları boş kaldı. Özellikle kısıtlamanın kalktığı ilk pazar günü olan 7 Mart'ta vatandaşların banklarında oturduğu Demokrasi Meydanı'nda sessizlik hakimdi.
Yoğunluğun en çok olduğu Tarihi Kapalı Çarşı da boş kaldı. Polis ekipleri de şehrin bazı noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Kısıtlamadan muaf olanlar dışında sokağa çıkanlara ceza yazılıyor.