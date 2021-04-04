Son dakika: O ilde koronavirüs vakalarında kırmızı alarm! Vaka sayısı 3,5 kat arttı! Flaş kısıtlama kararı!

NİKAH TARİHİNİ DAHA ÖNCE ALANLARA İZİN VERİLECEK

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, en az üç gün öncesinden kaymakamlıklara, E-Devlet kapısından ya da İçişleri Bakanlığı e- başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesi şartı ile kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100'ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.