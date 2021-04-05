LGS başvuru tarihi 2021 merakla araştırılıyordu ve MEB'ten son dakika haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı LGS başvuru kılavuzunu yayınladığını duyurdu ve bunun üzerine yüzbinlerce öğrenci arama motorları üzerinden sorgulamalara başladı. 2021 LGS sınavının düzenleneceği tarih belli oldu. Peki başvurular nereden ve nasıl yapılır?
2021 LGS NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kılavuzunu yayımladı. LGS kapsamında 6 Haziran 2021'de uygulanacak merkezi sınavın başvuruları, 5-14 Nisan 2021 arasında Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.
LGS BAŞVURUSUNDA EK İŞLEMLERE GEREK YOK
LGS kapsamında 6 Haziran 2021'de uygulanacak merkezî sınavın başvuruları, 5-14 Nisan 2021 tarihleri arasında Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecek.
Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak.
Başvurusu Bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmayacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacaktır. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecektir.