Son dakika: Koronavirüs vakalarında patlama! Artık 1 dakikada bulaşıyor! Çift maskesiz çıkmayın!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayınladığı yeni harita, bir hafta içinde pek çok ilde vaka sayısında ciddi artış olduğunu gösterdi.
İstanbul'da vaka sayısı bir haftada 31 bin artarak 91 bin 383 oldu. Hürriyet'te yer alan habere göre, Bilim Kurulu üyeleri durumun ciddiyetini vurguladı ve alınması gereken kişisel tedbirleri anlattı.
KAPALI ORTAMLARDA KALDIĞINIZ SÜREYİ DAHA KISA TUTUN
* Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: "Vakaların bu denli arttığı, mutant virüsün yüzde 75 olduğu yerde başta fiziksel mesafeye dikkat etmek şart. Özellikle kalabalık ortamlarda yan yana gelmemeye özen göstermeliyiz. Kapalı mekanlarda temiz hava girişine izin verilmeli.