Adının Alihan Şimşek olduğu iddia edilen şahsın videolarda kullandığı ifadeler sosyal medyada büyük tepki topladı. Şahsın Türk bayrağı yırttığı, Özgecan Aslan hakkında sapıkça ifadeler kullandığı görüldü. Bu duruma büyük tepki gösteren vatandaşlar gerekli mercilere durumu bildirdi. Peki, Alihan Şimşek kimdir? Tepkiler çığ gibi büyüyor! Alihan Şimşek kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ALİHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Sosyal medyada paylaşılan videolardan birinde şahsın 20 yaşında olduğunu söylediği görülüyor. Alçakça ifadeler kullanan şahıs hakkında henüz fazla bir bilgi bulunmuyor.