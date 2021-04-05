Adının Alihan Şimşek olduğu iddia edilen şahsın videolarda kullandığı ifadeler sosyal medyada büyük tepki topladı. Şahsın Türk bayrağı yırttığı, Özgecan Aslan hakkında sapıkça ifadeler kullandığı görüldü. Bu duruma büyük tepki gösteren vatandaşlar gerekli mercilere durumu bildirdi. Peki, Alihan Şimşek kimdir? Tepkiler çığ gibi büyüyor! Alihan Şimşek kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
ALİHAN ŞİMŞEK KİMDİR?
Sosyal medyada paylaşılan videolardan birinde şahsın 20 yaşında olduğunu söylediği görülüyor. Alçakça ifadeler kullanan şahıs hakkında henüz fazla bir bilgi bulunmuyor.
MİLYONLARCA VATANDAŞ ÇAĞRIDA BULUNDU
Milyonlarca vatandaş Alihan Ş. için Twitter'da #SapıkAlihanTutuklansın etiketiyle çağrıda bulunuldu.
ATATÜRK VE ÖZGECAN ASLAN'A AĞIR SÖZLER
Paylaştığı videoda Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk'e ve vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik ağır hakaretler sarf etti. Sosyal medyada infial yaratan sözleri sonrasında binlerce paylaşım yapıldı.