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    • 05.04.2021 09:33
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    PKK ile ''nin ilişki ağları deşifre edildi! 22 şüpheli gözaltında

    haberi... 'da, PKK ile ''nin ilişki ağlarını deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı da 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirilirken, 7 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

    PKK ile ilişki ağları deşifre edildi! Çok sayıda gözaltı

    'da, PKK/KCK'nın kadın yapılanması mensuplarının legal görünüm kazanmasını sağlamak, örgüt adına siyasi ideolojik eğitim almalarına dernek ve platform adı altında destek olmak, terör örgütünün kadınlara sempatisini kazandırarak kadınları saflarına çekmek, legal yapı altında illegal olan örgütsel görüşme/toplantı/yürüyüş düzenlemek olduğu yönünde edinilen bilgiler üzerine 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    da, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirilirken, 7 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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    Haberler Güncel Terör örgütü PKK ile 'Özgür Kadın Hareketi'nin ilişki ağları deşifre edildi! 22 şüpheli gözaltında