"GELİNİM VE OĞLUM HASTANEYE KALDIRILDI"

Apartmanı dumanların sarması sonrası balkona çıktıklarını ve itfaiye ekipleri tarafından aşağı indirip kurtulduğunu söyleyen İlhan Tosun, "Dumanlardan kurtulmak için balkona çıktık itfaiye geldi bizi kurtardı. Benim bir gelinim ve oğlum dumandan dolayı hastaneye kaldırıldı durumları iyi. Bizde bir şey yok" dedi.