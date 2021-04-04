Estetik çılgınlığı hız kesmedi. Pandemi döneminde bile operasyonlar devam etti. Türkiye, dünyada en çok estetik operasyon yapılan ülkeler arasında 11'inciydi. Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu da Tıp ve Sağlıkla İlgili Fetvalar isimli kitabında estetik operasyonlara yer verdi.

"Tedavi amacı taşımayan estetik operasyon yaptırmak caiz midir?" başlığı altında yapılan açıklamada, "Dikkat çekmek, daha güzel görünmek amacıyla, yaratılıştan verilmiş olan özellik ve şekillerin değiştirilmesi İslam dininde, fıtratı bozma kabul edilerek yasaklanmıştır" denildi. Kitapta, kaş aldırmak ve insan saçından peruk takmakla ilgili de bilgi verildi. Hz. Muhammed tarafından vücuda dövme yaptırmanın, kaş aldırmanın ve başkasının saçını kullanmanın yaratılışı değiştirdiği, bunu yapanların kınandığı ve caiz olmadığı belirtildi.

YALNIZCA TEDAVİ İÇİN...



Fetvalar Kitabı'nda yalnızca tedavi amaçlı yapılan estetiğin caiz sayıldığı belirtildi. "Göğüs estetiği caiz midir?" sorusuna ise şu yanıt verildi: Doğuştan veya sonradan göğüslerinde anormallik bulunan bir kadının sağlığına zarar vermeyecekse göğüslerini düzelttirmesi caizdir. Tedavi amacı taşımayan, daha güzel görünmek veya dikkat çekmek için göğse müdahale edilmesi "caiz" kabul edilmiyor.

BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN

Botoks, kadınların en fazla uyguladığı estetik müdahalelerin başında geldi. Diyanet, bu uygulamaların beden sağlığı açısından gerekli olmadıkça dine uygun olmadığını söyledi.

YAĞ DA ALDIRMAYIN!

Din İşleri Yüksek Kurulu, kilo problemi yaşayanların tercih ettiği yağ aldırma operasyonuna da değindi: Beden ve ruh sağlığı için gerekli olmadıkça uygun değil.