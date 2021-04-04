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    Aynı hastaneye gitme istemişlerdi: ve çiftinden kötü haber geldi

    Oyuncu ve çiftinden kötü haber geldi. Geçirdikleri motosiklet kazasında ç Dedeoğlu’nun “Lütfen beni eşimle aynı hastaneye götürün” dediği sözler uzun süre gündemde yer almıştı. Çift, 5 yıldır devam eden evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Dedeoğlu çifti tek celsede boşandı.

    Deniz Yusufoğlu
    3 yılda aşk bıttı

    Oyuncu ve çiftinden kötü haber geldi. Geçirdikleri motosiklet kazasında ç Dedeoğlu'nun "Lütfen beni eşimle aynı hastaneye götürün" dediği sözler uzun süre gündemde yer almıştı. Çift, 5 yıldır devam eden evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Dedeoğlu çifti tek celsede boşandı.

    ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK
    'ın yönetmenliğini yaptığı '' filminden ve birçok tiyatro ile diziden tanınan Direnç Dedeoğlu ve Dilara Dedeoğlu, 2016 yılında hayatlarını birleştirmişlerdi. Çift 2018 yılında 'nda motosiklet kazası geçirmişti. Direnç Dedeoğlu hastaneye kaldırılırken "Lütfen beni eşimle aynı hastaneye götürün" demesi ile hafızalara kazınmıştı.

    Çift, evliliklerinde yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle yollarını ayırmaya karar verdi. 5 yıllık devam eden evliliklerini saygı çerçevesinde sonlandırmak isteyen Dedeoğlu çifti, 'ne başvurdu. Anlaşmalı olarak açılan boşanma davasında taraflar tek celsede boşandı. Dilara Dedeoğlu'nun 'de özel bir okulda İngilizce Öğretmenliği yaptığı öğrenildi.

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    Haberler Güncel Aynı hastaneye gitme istemişlerdi: Direnç Dedeoğlu ve Dilara Dedeoğlu çiftinden kötü haber geldi