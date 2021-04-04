Oyuncu Direnç Dedeoğlu ve Dilara Dedeoğlu çiftinden kötü haber geldi. Geçirdikleri motosiklet kazasında Direnç Dedeoğlu'nun "Lütfen beni eşimle aynı hastaneye götürün" dediği sözler uzun süre gündemde yer almıştı. Çift, 5 yıldır devam eden evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Dedeoğlu çifti tek celsede boşandı.

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK

Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı 'Pek Yakında' filminden ve birçok tiyatro ile diziden tanınan Direnç Dedeoğlu ve Dilara Dedeoğlu, 2016 yılında hayatlarını birleştirmişlerdi. Çift 2018 yılında Beyoğlu'nda motosiklet kazası geçirmişti. Direnç Dedeoğlu hastaneye kaldırılırken "Lütfen beni eşimle aynı hastaneye götürün" demesi ile hafızalara kazınmıştı.

Çift, evliliklerinde yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle yollarını ayırmaya karar verdi. 5 yıllık devam eden evliliklerini saygı çerçevesinde sonlandırmak isteyen Dedeoğlu çifti, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Anlaşmalı olarak açılan boşanma davasında taraflar tek celsede boşandı. Dilara Dedeoğlu'nun Kağıthane'de özel bir okulda İngilizce Öğretmenliği yaptığı öğrenildi.