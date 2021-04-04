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    ABD ve Yunanistan, sınırına 40 kilometre uzaklıkta tatbikat yaptı (Güncel haberler)

    Birliği'nin şımarık çocuğu Yunanistan, uslu durmadı. 'de gerginliği tırmandırmak için her adımı attı. Bu kez ABD'ye de yanına aldı. ABD Başkanı Biden ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yaptığı görüşmede Yunanistan'ın Ege'deki kenti ile birlikte , , , Kavala, ve kentlerine yeni ABD üslerinin kurulması kararı alındı. Ülkede, 11 ABD üssünün olması ise dikkatlerden kaçmadı.

    Üslu durmuyorlar

    Avrupa Birliği'nin şımarık çocuğu Yunanistan, uslu durmadı. Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandırmak için her adımı attı. Bu kez ABD'ye de yanına aldı. ABD Başkanı Biden ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yaptığı görüşmede Yunanistan'ın Ege'deki kenti ile birlikte , , , Kavala, ve kentlerine yeni ABD üslerinin kurulması kararı alındı.

    Ülkede, 11 ABD üssünün olması ise dikkatlerden kaçmadı. 14 Nisan'da 'ye gelmesi planlanan Yunan Genelkurmay Başkanı yine haddini aştı. "ABD de dahil olmak üzere bölgedeki herkes istikrar ve barışla çok ilgileniyor ve tek baş belası Türkiye" ifadesini kullandı. Yunanistan'ın güvenliği için ABD'den başka şansı olmadığını açıkladı!

    ŞAKACI LADY
    ABD'nin yeni First Lady'si , şakacı kişiliğiyle dikkat çekti. Sık yaptığı şakalara bir yenisini ekledi. 1 Nisan'da hostes gibi giyindi. Siyah peruk taktı ve yakasına iliştirdiği isim kartına 'Jasmine' yazarak kimliğini gözledi. Uçaktaki gizli servis elemanlarına dondurma ikram etti! Maske taktığı için tanınmayan First Lady, daha sonra herkese şaka yaptığını söyledi!

    AKILALMAZ VİCDANSIZLIK
    Avrupa'da ırkçılık tırmandı. Son olay ise Almanya'nın Bavyera kentine bağlı Krumbach kasabasında yaşandı. polisi, 63 yaşındaki Alzheimer hastası Türk Habeş Temiz'e ateş ederek ağır yaraladı. Polis olayla ilgili "Habeş Temiz, komşusunun arazisini terk etmedi. Bunun üzerine polisler önce biber gazı kullandı. Ardından Temiz'e birkaç el ateş edildi" açıklaması yapıldı! Türk vatandaşının hastanede tedavisi sürerken olay anında çekilen görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Twitter'da "Alman polisi, elinde oyuncak araba olan bir Alzheimer hastasına ateş ediyor. Bu canilik değil de ne?" yorumu yapıldı.

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    Haberler Güncel ABD ve Yunanistan, Türkiye sınırına 40 kilometre uzaklıkta tatbikat yaptı (Güncel haberler)