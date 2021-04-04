Coronavirüs ile mücadelede yeni tedbirler alındı. Vaka sayılarının arttığı kırmızı kategorideki 58 ilde hafta sonu yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. O şehirler arasında mega kent İstanbul da vardı. Sessizliğin hakim olduğu mega kentte, sahiller turistlere aldı. Kısıtlamadan muaf olan yabancı misafirler Üsküdar Sahili'ne giderek denizin ve güneşli havanın tadını çıkardı. Polis ekipleri ise tek tek pasaport kontrolü yaptı.

AŞIRI TEHLİKE

Türkiye, aşılamada büyük ilerleme kat etti. Ancak aşı olanların da COVİD- 19'a yakalanıp hayatını kaybettiği belirlendi. İstanbul Bakırköy'de oturan emekli PTT memuru Elçin Mete (72), 45 gün önce birinci, 28 gün sonra da ikinci aşısını yaptırdı. Ancak aşıdan 10 gün sonra hastalığa yakalandı. Yoğun bakıma alındı, kurtarılamadı. Uzmanlar uyardı: Aşı olsanız bile tedbiri elden bırakmayın. Aşının koruyuculuğu, ikinci dozu olduktan 15 gün sonra başlar...