Korona risk haritası! Kırmızı turuncu sarı olan iller! 3-4 Nisan Hafta sonu yasak olan iller hangileri?

Kırmızı turuncu sarı olan iller hangileri? Korona risk haritası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta sonu yasak olan iller hangileri? Koronavirüs vakalarında sayı 40 binin üzerine çıkarken yeni önlemler devreye girdi. Birçok ilin rengi tabloda kırmızıya döndü. Risk durumu kırmızı olan illerde Cumartesi günü de yasak bulunuyor. İşte hafta sonu yasak olan iller!
KIRMIZI TURUNCU SARI OLAN İLLER!
KIRMIZI KATEGORİ (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER)
Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.
TURUNCU KATEGORİ (YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ İLLER)
Manisa, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir
SARI KATEGORİ (ORTA RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)
Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari
MAVİ KATEGORİ (DÜŞÜK RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)
Şırnak