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    • 03.04.2021 09:36
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    ! Kırmızı turuncu sarı olan iller! 3-4 Nisan Hafta sonu hangileri?

    hafta sonu yasaklarını öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kırmızı, turuncu, sarı olan iller hangileri? Hafta sonu arama motorlarında sorgulanıyor. Koronavirüs vakalarında artış meydana gelmesi nedeniyle birçok ilde Cumartesi günleri de yasak kararı uygulanıyor. Peki hangileri?

    takvim.com.tr
    Korona risk haritası! Kırmızı turuncu sarı olan iller! 3-4 Nisan Hafta sonu yasak olan iller hangileri?

    Kırmızı turuncu sarı olan iller hangileri? Korona risk haritası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta sonu yasak olan iller hangileri? Koronavirüs vakalarında sayı 40 binin üzerine çıkarken yeni önlemler devreye girdi. Birçok ilin rengi tabloda kırmızıya döndü. Risk durumu kırmızı olan illerde Cumartesi günü de yasak bulunuyor. İşte hafta sonu yasak olan iller!

    KIRMIZI TURUNCU SARI OLAN İLLER!

    KIRMIZI KATEGORİ (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER)

    Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.

    TURUNCU KATEGORİ (YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ İLLER)

    Manisa, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

    SARI KATEGORİ (ORTA RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)

    Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari

    MAVİ KATEGORİ (DÜŞÜK RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)

    Şırnak

        HAFTA SONU YASAK OLAN İLLER!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabinenin ana gündem maddesi artan vaka sayıları oldu. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kırmızı renkli illerde cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı. Öte yandan lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecek. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre Kovid-19 bakımından yüksek riskli illerde kısıtlamalar cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak. 3-4 Nisan'da kırmızı renkli illerde yasak olacak.

        Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu;

        Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

        Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

        Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.
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        Haberler Güncel Korona risk haritası! Kırmızı turuncu sarı olan iller! 3-4 Nisan Hafta sonu yasak olan iller hangileri?