Karakolda ifade veren B.Y. işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık karara itiraz etti ve B.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Konaklı Karakol Komutanlığı ekiplerince tekrar gözaltına alınan B.Y. tutuklandı.