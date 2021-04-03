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    Kimi dünyayı dolaştı, kimi de Ay'a ayak bastı... İşte tarihe damga vuran o kaşifler

    Kimi dünyayı dolaştı, kimi de Ay'a ayak bastı... Kaşiflik, eski çağlardan beri dünyayı tanımamıza yardım etti. Tarihi değiştiren kaşiflerin bazıları ise şöyleydi.

    Yeni kaşifettik

    Kaşiflik, eski çağlardan beri dünyayı tanımamıza yardım etti. Tarihi değiştiren kaşiflerin bazıları ise şöyleydi:

    NEIL ARMSTRONG (1930-2012): Kore Savaşı'nda Amerikan Deniz Kuvvetleri pilotu olarak hizmet verdi. 1962'de NASA'ya katıldı. 1966'da ise NASA'nın uzaya giden ilk sivil astronotu oldu. Apollo 11 ile yaptığı Ay yolculuğunda dünyanın uygusuna ayak basan ilk insan olarak tarihe geçti.

    LEIF ERIKSON- (970-1020): İzlandalı olan Erikson, Kuzey Amerika'ya çıkan ilk Avrupalı... Norveç Kralı I. Olaf, Erikson'u Hristiyan bir misyoner olarak Grönland'e gönderdiğinde, gemisinin rotadan çıktığına ve Erikson'un Kuzey Amerika'da "Vinland" adını verdiği bir bölgeyi keşfettiğine inanılıyor.

        IBN BATTUTA (1304- 1377): 112 bin 650 km'den fazla mesafe kat etti. 40'dan fazla ülkeyi ziyaret eden ilk Müslüman alimdi.

        MARCO POLO (1254- 1324): 17 yaşındayken babası ve amcasıyla Asya yolculuğuna çıktı. Diplomatik görevler için Çin'e gönderildi. Moğol hükümdarı Kubilay Han'ın kızlarıyla dostluğu vardı. Kolomb'u etkilediği söylenir.

        KRISTOF KOLOMB: Amerika'yı keşfetmedi. O adım atmadan önce Amerika zaten keşfedilmişti. Yalnızca Avrupa'yı kıtadan haberdar etti. Sömürgeciliği ve Batı dünyasının gelişimini etkiledi.
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        Haberler Güncel Kimi dünyayı dolaştı, kimi de Ay'a ayak bastı... İşte tarihe damga vuran o kaşifler