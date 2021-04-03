Kimi dünyayı dolaştı, kimi de Ay'a ayak bastı... İşte tarihe damga vuran o kaşifler

NEIL ARMSTRONG (1930-2012): Kore Savaşı'nda Amerikan Deniz Kuvvetleri pilotu olarak hizmet verdi. 1962'de NASA'ya katıldı. 1966'da ise NASA'nın uzaya giden ilk sivil astronotu oldu. Apollo 11 ile yaptığı Ay yolculuğunda dünyanın uygusuna ayak basan ilk insan olarak tarihe geçti.