Kimi dünyayı dolaştı, kimi de Ay'a ayak bastı... İşte tarihe damga vuran o kaşifler

Kaşiflik, eski çağlardan beri dünyayı tanımamıza yardım etti. Tarihi değiştiren kaşiflerin bazıları ise şöyleydi:
NEIL ARMSTRONG (1930-2012): Kore Savaşı'nda Amerikan Deniz Kuvvetleri pilotu olarak hizmet verdi. 1962'de NASA'ya katıldı. 1966'da ise NASA'nın uzaya giden ilk sivil astronotu oldu. Apollo 11 ile yaptığı Ay yolculuğunda dünyanın uygusuna ayak basan ilk insan olarak tarihe geçti.
LEIF ERIKSON- (970-1020): İzlandalı olan Erikson, Kuzey Amerika'ya çıkan ilk Avrupalı... Norveç Kralı I. Olaf, Erikson'u Hristiyan bir misyoner olarak Grönland'e gönderdiğinde, gemisinin rotadan çıktığına ve Erikson'un Kuzey Amerika'da "Vinland" adını verdiği bir bölgeyi keşfettiğine inanılıyor.