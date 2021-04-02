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    • 03.04.2021 09:12
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı | 3 Nisan hava durumu nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika uyarılarına göre Marmara, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Antalya, Ağrı, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çığ ve kar erimesi uyarısı yapıldı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il 3 Nisan hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteoroloji İstanbul için saat verdi!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Antalya, Ağrı, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Artvin'in doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarının; iç ve batı bölgelerde artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


    ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI : Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Güney Ege, gece saatlerinde Kuzey Ege Kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İZMİR °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Antalya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ANTALYA °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    HATAY °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu

        ISPARTA °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        SİVAS °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz bölge geneli ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Artvin'in doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

        AMASYA °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

        ARTVİN °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        SAMSUN °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Ağrı, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

        ERZURUM °C, 7°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        HAKKARİ °C, 8°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        KARS °C, 8°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN °C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        GAZİANTEP °C, 16°C
        Parçalı bulutlu

        SİİRT °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 20°C
        Parçalı bulutlu
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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı | 3 Nisan hava durumu nasıl olacak?