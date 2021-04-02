HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı | 3 Nisan hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Antalya, Ağrı, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Artvin'in doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarının; iç ve batı bölgelerde artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI : Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Güney Ege, gece saatlerinde Kuzey Ege Kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Antalya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu