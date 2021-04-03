İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklaması şu şekilde:
"Dinamik Denetim Modeli" sürecinde yeme içme yerlerine yönelik "Tematik Denetimler" devam ediyor.
Ülke genelinde dün gerçekleştirilen ve 100 bin 773 personelin katıldığı denetimlerde; 149 bin 815 restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi vb. işyeri kontrol edildi.
Denetimlerde; 1.558 iş yerinin açık ve kapalı alanlarında yüzde 50 kapasiteli oturma düzeni planı hazırlamadığı belirlenirken, 383 işyerinin HES kodu sorgulaması yapmadığı tespit edildi.
Kontrollü normalleşme döneminde "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında konu bazlı tematik denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda tüm il ve ilçelerde dün restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, dernek lokali, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi vb. işyerlerinde denetim faaliyeti gerçekleştirildi.
8.166 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde 100.773 personelden oluşan 25.913 ekip görev yaptı.
Gün boyu süren denetimler kapsamında; 149.815 restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi vb. işyeri denetlendi.