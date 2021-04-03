REHBERLİK EDİCİ YAKLAŞIM SERGİLENDİ

Rehberlik edici bir yaklaşım esas alınarak gerçekleştirilen denetimler sonucunda 287 işyerinde aynı masada aynı anda oturabilecek azami kişi sayısının ihlal edildiği, 1.558 işyerinde açık ve kapalı alanlar için yüzde 50 mesafeye uygun olarak oturma düzeni planı hazırlanmadığı, 383 işyerinin girişte HES kodu sorgulaması yapmadığı, 354 işyerinin belirlenen diğer salgınla mücadele tedbirlerine aykırı davrandığı belirlendi. Denetimlerde 3 bin 175 kişinin de tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi.