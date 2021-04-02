Bu hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları ve illerdeki risk haritasındaki son durumu vatandaşlarla paylaştı. Böylece 58 ilde cumartesi günü de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle detaylar belli oldu. Peki, 3-4 Nisan sokağa çıkma yasağı olan iller (58 il) hangileri? Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte merak edilen yanıtlar

CUMARTESİ GÜNÜ YASAK VAR MI?

Başkan Erdoğan açıklamasında "Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir." ifadelerini kullandı.

İşte genelgede yer alan diğer bilgiler;