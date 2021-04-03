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    • 03.04.2021 08:55
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    Fırınlar kaçta kapanıyor? 3-4 Nisan fırınlar marketler çalışma saatleri!

    Fırınlar kaçta kapanıyor? 3-4 Nisan fırınlar marketler çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağında evlerinde kalan vatandaşlar fırın ve marketlerden alışverişlerini yapmak istiyor. Peki fırın ve marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

    takvim.com.tr
    Fırınlar marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 3-4 Nisan fırınlar marketler çalışma saatleri!

    Fırınlar marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 3-4 Nisan fırınlar marketler çalışma saatleri arama motorlarında sorgulanıyor. Fırın ve marketlere gitmek isteyen vatandaşlar yasak süresince bunu kısıtlı bir şekilde yapabilecek. Peki 3-4 Nisan fırınlar marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

    FIRINLAR MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

    Cumartesi ve pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

    Cumartesi ve pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

    Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri cumartesi ve pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

    Online sipariş firmaları da cumartesi ve pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

        KIRMIZI KATEGORİ (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER)

        Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.

        TURUNCU KATEGORİ (YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ İLLER)

        Manisa, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

        SARI KATEGORİ (ORTA RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)

        Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari

        MAVİ KATEGORİ (DÜŞÜK RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)

        Şırnak
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        Haberler Güncel Fırınlar marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 3-4 Nisan fırınlar marketler çalışma saatleri!