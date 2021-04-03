Fırınlar marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 3-4 Nisan fırınlar marketler çalışma saatleri!

FIRINLAR MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Cumartesi ve pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Cumartesi ve pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.