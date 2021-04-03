



O zaman 14 yaşında olan Suriyeli Neriman, HDP Suruç ilçe teşkilatınca kandırılarak dağa çıkarıldı.



HDP'LİLER YAKA PAÇA ATTI

Evladını terör örgütünden kurtarmak isteyen anne Medine Elberkel, gittiği parti binasında birçok kez tehdit, küfür ve hakaretlere maruz kaldı. HDP'lilerce parti binasına bir daha gelmemesi istenen Elberkel, çocuğunun Kandil'e gönderildiği söylenerek yaka paça dışarı atıldı. Bunun üzerine, 8 yıldır evlat hasreti çeken anne Elberkel, kızına kavuşmak umuduyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri devam eden evlat nöbetine dahil oldu. Böylece evlat nöbeti tutan aile sayısı 221'e yükseldi.