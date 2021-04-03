Diyarbakır'da 21 Ağustos 2019'da oğlu Mehmet Akar'ın HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Hacire Akar'ın çağrısıyla 3 Eylül 2019 tarihinde parti il binası önünde ailelerin başlattığı evlat nöbeti devam ediyor. Evlat nöbetine kızı Neriman Şeyh Ahmet, 2013 yılında 14 yaşındayken HDP'liler tarafından dağa kaçırılan Suriyeli Medine Erbelkel de katıldı.
ÖRGÜT PEŞİNİ BIRAKMADI
Alınan bilgiye göre bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG, Suriye'de iç savaşın sürdüğü 2012'de eleman temin etme faaliyetleri kapsamında, Suriyeli ailenin kızı Neriman Şeyh Ahmet'i örgüt saflarına katmak istedi. Evlatlarını terör örgütüne kaptırmak istemeyen aile, her şeyini geride bırakarak 2013'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine yerleşti. Aileyi bu kez güvenlik güçlerinin operasyonları karşısında bitme noktasına gelen ve yaşadığı eleman sıkıntısını çözmek amacıyla gözünü çocuklara da diken terör örgütü PKK/KCK rahat bırakmadı.
O zaman 14 yaşında olan Suriyeli Neriman, HDP Suruç ilçe teşkilatınca kandırılarak dağa çıkarıldı.
HDP'LİLER YAKA PAÇA ATTI
Evladını terör örgütünden kurtarmak isteyen anne Medine Elberkel, gittiği parti binasında birçok kez tehdit, küfür ve hakaretlere maruz kaldı. HDP'lilerce parti binasına bir daha gelmemesi istenen Elberkel, çocuğunun Kandil'e gönderildiği söylenerek yaka paça dışarı atıldı. Bunun üzerine, 8 yıldır evlat hasreti çeken anne Elberkel, kızına kavuşmak umuduyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri devam eden evlat nöbetine dahil oldu. Böylece evlat nöbeti tutan aile sayısı 221'e yükseldi.