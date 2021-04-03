17 Eylül 2018 tarihinden bu yana Kuyucak Kaymakamı olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Yılmaz Kurt, iddiaya göre, dün mesai saati bitiminde, makamından ayrılırken personelle helalleşti. Kurt'un eve gitmemesi üzerine durumdan şüphelenen yakınları, telefonla da ulaşamayınca jandarma ile polise ihbarda bulundu.