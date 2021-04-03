17 Eylül 2018 tarihinden bu yana Kuyucak Kaymakamı olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Yılmaz Kurt, iddiaya göre, dün mesai saati bitiminde, makamından ayrılırken personelle helalleşti. Kurt'un eve gitmemesi üzerine durumdan şüphelenen yakınları, telefonla da ulaşamayınca jandarma ile polise ihbarda bulundu.
Hemen harekete geçen ekipler, Kaymakam Kurt'un telefon sinyalinden Didim Akbük Mahallesi'ndeki sahil kenarındaki kayalık bölgede olduğunu belirledi. Saat 21.00 sıralarında bölgeye ulaşan ekipler, Kaymakam Kurt'u otomobilinde, elinde tabanca ile başından vurulmuş halde buldu. Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Kaymakam Kurt'un cansız bedeni, önce Didim Devlet Hastanesi'ne ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
ŞOFÖRÜ VE KORUMASINA 'HAKKINIZI HELAL EDİN' MESAJI GÖNDERMİŞ
Kaymakam Kurt'un cansız bedeninin bulunmasından 1.5 saat önce şoförü ve korumasına 'hakkınızı helal edin' yazılı mesaj gönderdiği belirlendi.