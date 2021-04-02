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    • 03.04.2021 09:08
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    'de yayımlandı! Sağlık Bakanı yardımcısı görevden alındı, yerine atandı

    Sağlık Bakanı yardımcısı Prof. Dr. görevden alındı yerine Doç.Dr. atandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı 'de yayımlandı.

    Sağlık Bakanı yardımcısı görevden alındı!
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    Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açık bulunan Tabii Kaynaklar Daire Başkanlığı'na Leman Çetiner atandı. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Bora Ülker atandı. Yapılan atamaların 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

    Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Zafer Turut atandı. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 1'inci Hukuk Müşaviri Ayşegül Seyfeli görevden alınarak yerine Murat Örgen atandı.

    SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA BAYRAK DEĞİŞİMİ
    Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. , 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince görevden alınarak yerine Doç. Dr. atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan Personel Genel Müdürlüğü'ne ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Dinç atandı. Atamanın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı.

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    Haberler Güncel Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık Bakanı yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı, yerine Tolga Tolunay atandı