



'KARASULARI SAKLI HAKKIMIZ'

Floros, 'casus belli' için 'gayrı ciddi' derken, Yunanistan'ın karasularını genişletmesinin "yasal egemenlik hakkı" olduğunu öne sürdü. Floros, Yunan hükümetinin, karasularını "istediği ve uygun gördüğü bir zamanda genişletme hakkına sahip olduğunu ve bu hakkı saklı tuttuğunu" sözlerine ekledi. Yunanistan ile ABD arasındaki savunma ilişkilerinin, tarihteki en yüksek düzeyde bulunduğunu belirten Floros, Yunan silahlı kuvvetlerini güçlendirmenin ABD'nin çıkarına olduğunu savundu.



Yunan Genelkurmay Başkanı "Güçlü bir jeopolitik oyuncu olan Yunanistan, Doğu ve Orta Akdeniz'de istikrarının sağlanmasına katkıda bulunmak için ABD'nin desteğini arzuluyor. Yunanistan'ın operasyonel becerilerini güçledirmek ABD'nin çıkarınadır" diye konuştu.

HADSİZ YUNAN'A TARİHİ TOKAT!

Hadsiz Floros'a tarihçi Erhan Afyoncu'dan dikkat çeken bir yanıt geldi. Afyoncu, sosyal medya hesabından "Yunan Genelkurmay başkanı Floros'a, geçen asırda son macera aradıklarında üç başbakan, iki bakan ve başkomutanlarını kendilerinin vatan haini ilan edip, kurşuna dizdiklerini hatirlatalım istedik. General Hacianestis'i unutmasın." mesajını paylaştı ve paylaşımına konuya ilişkin yazısını ekledi.





İşte Afyoncu'nun, hadsiz Yunan yetkililerinin dikkate alması için paylaştığı yazısı:

Yunanistan, Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'nı kaybetmesi üzerine büyük hayaller kurup, haddine bakmadan Anadolu'yu işgal etmeye kalktı Milli Mücadele sonunda Yunan ordusu denize dökülünce, Yunanlılar mağlubiyetin sorumlusu olarak üç başbakan, iki bakan ve başkomutanlarını idam etti.

Yunanlılar son macera aradıklarında başbakan, bakan ve generallerini vatan haini ilan edip kurşuna dizdiler



İngilizlerin desteğiyle Batı Anadolu'yu işgale başlayan Yunanistan, ummadığı bir direnişle karşılaşmış, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğiyle Türk ordusunun karşısında duramayıp, büyük bir mağlubiyete uğramıştı. Mağlubiyetin faturası Yunan siyasetçi ve generallere kesildi. Nihayetinde üst düzey yöneticiler yargılanarak idam edildiler. Savaş sonrasında Yunanistan'ın durumu üzerine Cemal Güven ve Hatice Yıldırım'ın araştırmaları vardır.