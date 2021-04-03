Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Türkiye'ye karşı sert hakaret ve suçlamalarda bulunurken TBMM'nin 1995'te Yunanistan'ın Ege'de tek taraflı karasularını genişletmesi halinde hükümete askeri dahil tüm yetkileri verdiği 'casus belli' (savaş nedeni) kararının 'gayri ciddi' olduğunu savundu.
Floros, "ABD'nin geçen yıldan beri, bizi artık başka bir bakış açısıyla dinlemesinden çok sevinçliyim. Türkiye'nin bölgede istikrarsızlık yaratan bir provokatör gibi hareket ettiğini söylerken ne kastettiğimizi, artık daha iyi anlıyorlar. Bölgedeki tek kargaşacı Türkiye'dir. Türkiye'den tek şikâyetçi olan biz değiliz. Başka ülkeler de şikâyetçi. Bu da hem bizim için hem bölge için çok iyi bir şey, Türkiye, Doğu Akdeniz'de ortak istikrarsızlık paydasıdır" diyerek haddini aşan açıklamalarda bulundu.
'KARASULARI SAKLI HAKKIMIZ'
Floros, 'casus belli' için 'gayrı ciddi' derken, Yunanistan'ın karasularını genişletmesinin "yasal egemenlik hakkı" olduğunu öne sürdü. Floros, Yunan hükümetinin, karasularını "istediği ve uygun gördüğü bir zamanda genişletme hakkına sahip olduğunu ve bu hakkı saklı tuttuğunu" sözlerine ekledi. Yunanistan ile ABD arasındaki savunma ilişkilerinin, tarihteki en yüksek düzeyde bulunduğunu belirten Floros, Yunan silahlı kuvvetlerini güçlendirmenin ABD'nin çıkarına olduğunu savundu.
Yunan Genelkurmay Başkanı "Güçlü bir jeopolitik oyuncu olan Yunanistan, Doğu ve Orta Akdeniz'de istikrarının sağlanmasına katkıda bulunmak için ABD'nin desteğini arzuluyor. Yunanistan'ın operasyonel becerilerini güçledirmek ABD'nin çıkarınadır" diye konuştu.
HADSİZ YUNAN'A TARİHİ TOKAT!
Hadsiz Floros'a tarihçi Erhan Afyoncu'dan dikkat çeken bir yanıt geldi. Afyoncu, sosyal medya hesabından "Yunan Genelkurmay başkanı Floros'a, geçen asırda son macera aradıklarında üç başbakan, iki bakan ve başkomutanlarını kendilerinin vatan haini ilan edip, kurşuna dizdiklerini hatirlatalım istedik. General Hacianestis'i unutmasın." mesajını paylaştı ve paylaşımına konuya ilişkin yazısını ekledi.
İşte Afyoncu'nun, hadsiz Yunan yetkililerinin dikkate alması için paylaştığı yazısı:
Yunanistan, Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'nı kaybetmesi üzerine büyük hayaller kurup, haddine bakmadan Anadolu'yu işgal etmeye kalktı Milli Mücadele sonunda Yunan ordusu denize dökülünce, Yunanlılar mağlubiyetin sorumlusu olarak üç başbakan, iki bakan ve başkomutanlarını idam etti.
Yunanlılar son macera aradıklarında başbakan, bakan ve generallerini vatan haini ilan edip kurşuna dizdiler
İngilizlerin desteğiyle Batı Anadolu'yu işgale başlayan Yunanistan, ummadığı bir direnişle karşılaşmış, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğiyle Türk ordusunun karşısında duramayıp, büyük bir mağlubiyete uğramıştı. Mağlubiyetin faturası Yunan siyasetçi ve generallere kesildi. Nihayetinde üst düzey yöneticiler yargılanarak idam edildiler. Savaş sonrasında Yunanistan'ın durumu üzerine Cemal Güven ve Hatice Yıldırım'ın araştırmaları vardır.
Mahkemeden bir sahne.
DARBE VE MAHKEME
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komuta ettiği Türk kuvvetleri 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz ile 14 gün gibi kısa bir sürede Yunan ordusunu denize döktü. Bu mağlubiyetle Yunanistan'da iç karışıklıklar meydana geldi. Mağlup ordudan kurtulabilen ve Anadolu dışındaki askerler Venizelos taraftarı subaylar komutası altında Midilli ve Sakız adalarında toplandılar. Albay Plastiras, Albay Gonatas ve Deniz Yüzbaşısı Phokas'ın dahil olduğu bir ihtilal komitesi kuruldu ve kısa sürede ihtilal Atina'ya ulaştı. 26 Eylül'de Meclis dağıtıldı ve Petros Protopapadakis başkanlığındaki hükümet istifa etti. Bakanlar tutuklatıldı, ancak krala dokunulmadı. İngiliz birliklerinin koruması altında Palermo'ya götürüldü. İşin ilginç tarafı Küçük Asya Felaketi'nin mimarı olan Venizelos'la iletişime geçilerek Lozan'da Yunanistan'ı temsil etmesi istendi. Venizelos böylece hem cezalandırılmayacak, hem de siyasi rakipleri Askeri Mahkeme'de yargılanacaktı.
Felaketin müsebbibi olarak 1921- 1922 döneminin önemli siyasi ve askerî ricali tutuklandı. Bu kişiler ve belirtilen dönemde yaptıkları görevler şöyleydi: Başbakan-Adalet Bakanı Dimitrios Gounaris, Maliye Bakanı-Başbakan Petros Protopapadakis, İçişleri Bakanı- Başbakan Nikolaos Stratos, Dışişleri Bakanı Georgios Baltacis, Harbiye Bakanı Nikolaos Theotokis, Küçük Asya Ordusu Başkomutanı General Hacianestis, Ulaştırma Bakanı General