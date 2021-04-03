Taksim'deki yeni AKM görücüye çıktı: İstanbul'a 4 büyük proje daha geliyor!





İSTANBUL'A 4 YENİ PROJE GELİYOR

Bakan Ersoy, İstanbul'da yeni AKM'nin de yer aldığı Beyoğlu Kültür Yolu Projesi gibi başka bir bölgede de çalışma yaptıklarını söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, yeni projenin güzergâhı üzerinde çalıştıklarını anlatan Ersoy, "İstanbul'da 4 büyük proje daha açıklayacağız" dedi.



LOGO HAZIR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bir soru üzerine Atatürk Kültür Merkezi adının değişmeyeceğini, hatta yeni logoyu hazırlattıklarını söyledi. AKM yazan yeni logo, binanın simgesi kırmızı küreden esinlenilerek yaratılmış.