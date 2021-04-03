Taksim'deki yeni AKM görücüye çıktı: İstanbul'a 4 büyük proje daha geliyor!

Taksim'in simge yapılarından olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yenilenen haliyle ekimde izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. İstanbul'u dünya çapında öncü kültür-sanat şehri yapacak olan merkez, 100 bin metrekare kapalı alanda inşa edildi. Dünyadaki en son teknoloji kullanılan yeni AKM, sahne mekanikleriyle 'Cirque de Soleil' şovlarının yapıldığı Las Vegas sahnelerini andırıyor. İnşaatı 1.8 milyar TL'ye mal oldu, 32 ay gibi kısa bir zamanda da tamamlanıyor. Emsalleriyle kıyaslanınca hem 4'te bir fiyatına, hem de 2.5 kat daha az sürede yapılmış olacak. AKM'nin inşaatının yüzde 90'ı tamamlanmış durumda. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanıyor.
Dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile yeni AKM'nin inşaatını gezdik. Ersoy, AKM'nin yapım maliyetini Almanya'nın Hamburg kentinde yapılan filormani konser salonu ile kıyaslayarak, "Orası 875 milyon euroya mal oldu, yapımı 7.5 yıldan fazla sürdü. Burası hem daha büyük bir alan hem de son teknoloji kullanıldı. En hızlı yapılan ve dünyadakilere göre en ucuz maliyetli merkez" dedi.
DÜNYADAKİ İLK 10'DA YER ALACAK
AKM'nin dünyadaki 10 kültür merkezi içinde yer alacağını belirten Ersoy, şunları anlattı: "2.038 kişilik opera salonu ve 805 kişilik tiyatro salonu inşa edildi. İçinde 683 metrekarelik müzik, sanat, mimari, tasarım ihtisas kütüphanesi olacak. 3 katlı bir müzik platformu kuruluyor. Müzik Kayıt Stüdyosu, genç müzisyenler için dizayn edildi. 3-11 yaş arası çocuklar için AKM içinde sanat merkezi de planlandı. Tasarım dükkânı da yer alacak. Burada da seçkin bir İstanbul koleksiyonu bulunacak."