BENİM ADIM EJDER

Erzurum'un Olur ilçesinde esnaflık yapan evli ve 4 çocuk babası Fikret Demirci'nin iddiası sosyal medyada binlerce kez yorum aldı. Duyduklarına inanamayan ve o sırada cep telefonu ile köpeğin konuşmasını kaydeden Demirci, "Ailece pikniğe gitmiştik. Torunum Hamza, yanıma getirdiği 'Azman' adındaki Kangal köpeğine 'Ejder' ismini vermek istediğini söyledi. Bende köpeğin heybetli olması nedeniyle, 'Hayır Azman' dedim. Bir süre sonra yanına gidip 'Azman ne yapıyorsun' dediğim köpek bir şeyler mırıldandı. Yaklaştım, köpek, "Benim adım Ejder" diyordu. Hala çok şaşkınım" dedi.