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    'de Kongre’ye saldırı: 2 ölü (Güncel haberler)

    'nin başkenti 'da bulunan Kongre binasında araçların girdiği noktada, bir otomobil 2 polisi ezdi. Yaralanan iki polisten biri hayatını kaybetti. Saldırgan vurularak öldürüldü. Binaya giriş-çıkışlar kapatıldı.

    ABD'de Kongre’ye saldırı: 2 ölü

    ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Kongre binasında araçların girdiği noktada, bir otomobil 2 polisi ezdi. Yaralanan iki polisten biri hayatını kaybetti. Saldırgan vurularak öldürüldü. Binaya giriş-çıkışlar kapatıldı.

    YANGINA RAĞMEN KURTARIYORUS
    Rusya'nın     Blagoveşçensk kentinde, bir hastanede yangın çıktı. O sırada açık kalp ameliyatı yapan cerrahlar, hastanın hayatını kurtarmak için müdahaleye devam etti. Tehlikeye rağmen, operasyon başarılı geçti. Ameliyat biter bitmez doktorlar ve hasta, tahliye edildi.

    KAYMAKAM ÖLÜ BULUNDU
    Aydın'ın     Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaymakamın ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

        YASAK AŞK AYAK KIRDI
        İstanbul         Arnavutköy'de iş yerinden evine hastalandığı için erken dönen M.B., karısını yatak odasında başka bir adamla yakaladı. Panikleyen adam, camdan atladı. Ayağını kırdı. Karakola giden B., yasak aşk yaşayan ikiliden şikayetçi oldu.

        HER YER BEYAZ DEDİ ÖLDÜ
        Antalya'da         Veli Türkmen (55), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Türkmen'in, dün yakınlarıyla konuştuğu sırada her yeri beyaz gördüğünü ve iyi olmadığını söylediği öğrenildi.

        'KEDİ KADIN' İFLAS ETTİ
        100'e yakın estetik yaptıran ABD'li sosyetik Jocelyn Wildenstein'ın bu operasyonlar için borçlandığı, ödemelerini yapamayınca da evlerine el konulduğu ortaya çıktı. 80 yaşındaki 'Kedi Kadın'ın New York'taki ünlü Trump World Tower gökdeleninde bulunan üç daireden birinin geçen ay 1.9 milyon dolara satıldığı belirtilirken diğer iki dairenin ise toplam 5.5 milyon dolara satışa çıkarıldığı duyuruldu.

            BENİM ADIM EJDER
            Erzurum'un             Olur ilçesinde esnaflık yapan evli ve 4 çocuk babası Fikret Demirci'nin iddiası sosyal medyada binlerce kez yorum aldı. Duyduklarına inanamayan ve o sırada cep telefonu ile köpeğin konuşmasını kaydeden Demirci, "Ailece pikniğe gitmiştik. Torunum Hamza, yanıma getirdiği 'Azman' adındaki Kangal köpeğine 'Ejder' ismini vermek istediğini söyledi. Bende köpeğin heybetli olması nedeniyle, 'Hayır Azman' dedim. Bir süre sonra yanına gidip 'Azman ne yapıyorsun' dediğim köpek bir şeyler mırıldandı. Yaklaştım, köpek, "Benim adım Ejder" diyordu. Hala çok şaşkınım" dedi.


            DUBLÖRLE DOLANDIRDILAR
            Mersin'de             7 kişi, yurt dışında yaşayan kişinin kimlik bilgilerini ele geçirdi. Kendisine benzeyen A.T.'yi dublör olarak kullandı. 1 milyon lira değerindeki iki iş yerini üzerlerine geçirdi.

            5 LİRAYA 200 BİN LİRA
            Çorum'da             bir talihli, 5 TL vererek kazı-kazan kartı aldı. 200 bin TL'lik ödül kazandı. İkramiyenin çıktığı bayi Rıfat Umur, "Çok mutluydu" dedi.

                240 BİN LİRA DEVRETTİ
                10 bilen çıkmayınca 240 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 720'şer lira, 8 bilenler 255'er lira, 7 bilenler 48'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

                GÖNLÜ ZENGİN
                Kaybolan                 insanlık, Adana'da ortaya çıktı! İsmail Demir, cep telefonuna "Hesabınıza 80 bin lira geldi" mesajını görünce şaştı kaldı! Hemen bankayı aradı. Paranın hesabına yanlışlıkla geldiğini anlattı. Bunun üzerine 80 bin lira, sahibine geri yollandı. "Hakkım olmayan parayı 1 kuruş dahi olsa kabul etmem doğru olmaz" açıklaması yaptı. Takdir topladı.

                BİNLERCE TEŞEKKÜR
                Yürekleri                 ısıtan haber, Artvin'den geldi. Merkeze bağlı Ortaköy'de çıkan yangında 12 ev kullanılamaz hale geldi. O evlerden biri de İbrahim Keskin'e aitti. Yaşlı adam, alevlerden kaçarken yeleğindeki 10 bin lirasını alamadı. Köylü, sabaha kadar evlerdeki eşyaları kurtardı. Onların arasında İbrahim dedenin parası da vardı. Paranın kuruşuna bile dokunulmaması herkesi duygulandırdı.
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                Haberler Güncel ABD'de Kongre’ye saldırı: 2 ölü (Güncel haberler)