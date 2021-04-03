ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Kongre binasında araçların girdiği noktada, bir otomobil 2 polisi ezdi. Yaralanan iki polisten biri hayatını kaybetti. Saldırgan vurularak öldürüldü. Binaya giriş-çıkışlar kapatıldı.
YANGINA RAĞMEN KURTARIYORUS
Rusya'nın Blagoveşçensk kentinde, bir hastanede yangın çıktı. O sırada açık kalp ameliyatı yapan cerrahlar, hastanın hayatını kurtarmak için müdahaleye devam etti. Tehlikeye rağmen, operasyon başarılı geçti. Ameliyat biter bitmez doktorlar ve hasta, tahliye edildi.
KAYMAKAM ÖLÜ BULUNDU
Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaymakamın ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.