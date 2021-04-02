Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.04.2021 01:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.04.2021 01:59
    ABONE OL

    Son dakika: imzaladı! Büyükelçi atamaları 'de... Kim geldi kim gitti?

    Son dakika haberi... Bazı büyükelçilerin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin ve yeni atamaları içeren karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'de yayımlandı. 13 ülkeye yeni büyükelçi atamasının yapıldığı karara göre Azerbaycan Büyükelçisi merkeze alındı, yerine atandı. İşte atanan isimler...

    AA
    Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de!

    Bazı büyükelçilerin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin ve yeni atamaları içeren karar Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

    13 ÜLKEYE YENİ BÜYÜKELÇİ ATANDI
    Aralarında Hindistan, İtalya, Azerbaycan ve Irak'ın da bulunduğu 10 büyükelçi merkeze alındı.

    Merkeze alınan 10 Büyükelçi ile İspanya, Kırgızistan ve Burkina Faso Büyükelçiliklerine atama yapıldı.


    AZERBAYCAN'A YENİ ATAMA
    Karara göre Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral merkeze alındı, yerine Cahit Bağcı atandı.

    Atamalar şu şekilde:

        İtalya Büyükelçisi Murat Salim Esenli merkeze alındı yerine Ömer Gücük atandı.

        Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız merkeze alındı yerine Ali Rıza Güney atandı.

        Polonya Büyükelçisi Tahsin Tunç Üğdül merkeze alındı yerine Cengiz Kamil Fırat atandı.

        İspanya Büyükelçiliğine Burak Akçapar atandı.

        Bakanlıklara ilişkin atamalar ise şu şekilde:
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de... Kim geldi kim gitti?