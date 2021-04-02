Bazı büyükelçilerin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin ve yeni atamaları içeren karar Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
13 ÜLKEYE YENİ BÜYÜKELÇİ ATANDI
Aralarında Hindistan, İtalya, Azerbaycan ve Irak'ın da bulunduğu 10 büyükelçi merkeze alındı.
Merkeze alınan 10 Büyükelçi ile İspanya, Kırgızistan ve Burkina Faso Büyükelçiliklerine atama yapıldı.
AZERBAYCAN'A YENİ ATAMA
Karara göre Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral merkeze alındı, yerine Cahit Bağcı atandı.
Atamalar şu şekilde: