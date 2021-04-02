Vali "maalesef" diyerek uyardı! Korkutan sözler...

EDİRNE'DE VAKALARIN YÜZDE 60'INDAN FAZLASI EV KADINLARI

Kırmızı kategoride yer alan ve vaka artış oranı bir önceki haftaya göre yüzde 21,1 artan Edirne'de ise, artışa kadınların ev oturmaları ile sınır kapılarındaki yoğunluk neden oldu.

Kentte, son dönemde koronavirüse yakalananların yüzde 60'tan fazlası, ev ziyaretleri düzenleyen kadınlar oldu. Edirne Valiliği, ev ziyaretlerinin önlenmesi için sık sık cep telefonu mesajları ile sosyal medya hesaplarından uyarılarda bulunuyor. Mesajda, vatandaşlardan dikkatli ve hassas davranmaları istenirken, "İkamet ettiğiniz meskene komşu bir meskende koronavirüs hastası bulunmakta olup, hastaya ait her türlü bakım, tedavi, takip ve denetim hizmeti sağlık kuruluşlarımız tarafından verilmektedir. Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için daha dikkatli ve hassas davranınız. İzolasyon süresi boyunca komşu ziyaretleri yapmayınız ve ziyaret taleplerini kabul etmeyiniz. Lütfen uyarıları dikkate alınız" deniliyor.