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    • 02.04.2021 17:08
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    : 'da kısıtlama öncesi yoğunluğu | 2 Nisan İstanbul

    haberine göre koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlama öncesi 'da yoğunluğu erken saatlerde başladı. verilerine göre; saat 15.50 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 69 olarak ölçüldü.

    İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrasında yeni kararlar alınmıştı. Geride kalan dört haftalık normalleşme döneminde vakaların artması nedeniyle koronavirüs tedbirleri ve kısıtlamalar arttırıldı.

    Türkiye risk haritasında "Çok yüksek riskli" görünen İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.


    Alınan yeni kararlar sonrasında İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerini kapsayarak pazartesi günü saat 05.00'te bitecek.

        Kısıtlama öncesi birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kadıköy D-100 karayolu her iki yönde de araçların dur-kalk şekilde ilerlediği görüldü.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre; saat 15.50 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 69 olarak ölçüldü.

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        Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu | 2 Nisan İstanbul yol durumu