Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrasında yeni kararlar alınmıştı. Geride kalan dört haftalık normalleşme döneminde vakaların artması nedeniyle koronavirüs tedbirleri ve kısıtlamalar arttırıldı.
Türkiye risk haritasında "Çok yüksek riskli" görünen İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Alınan yeni kararlar sonrasında İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerini kapsayarak pazartesi günü saat 05.00'te bitecek.