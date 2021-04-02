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    • 02.04.2021 09:35
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    'de bir ilk: Hidrojenli doğal gaz geliyor! Açılış bugün...

    Bakanı tarafından açılacak Merkezi ile 'de ilk defa, hidrojen doğal gaz ile karıştırılıp, vatandaşlara ulaştırılacak. ’nca () onaylanan, ve tarafından finanse edilen ve 2020 yılının ilk aylarında başlatılan "" projesi ile enerjide karbonsuzlaştırma çabalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

    Türkiye'de bir ilk: Hidrojenli doğal gaz geliyor!

    Hidrojenin, 'da kurulan laboratuvarda doğal gaz ile harmanlanıp, temiz enerji olarak vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen hidrojenin doğal gazla harmanlanmasından elde edilen kompozit gazın kullanımıyla temiz enerjinin, orta vadede tüm 'ye yayılması öngörülüyor.

    Milliyet'in haberine göre 'nın doğal gazda verimliliği artırmasını planladığı proje uyarınca, Türkiye Doğal Daz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Teknik Merkezi GAZMER'in Konya'da kurduğu tesis ile Türkiye'de ilk defa doğal gaz ile hidrojenin karıştırılarak evsel cihazların beslenmesi sağlanacak.

    KARIŞIM TESTLERİ BAŞARILI

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) onaylanan, AKSA Doğal gaz ve ENERYA Enerji tarafından finanse edilen ve 2020 yılının ilk aylarında başlatılan "Power to Gas" projesi ile enerjide karbonsuzlaştırma çabalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

    panelleri, rüzgar türbini ve yakıt hücresi ile ihtiyacının yüzde 100'ünü yenilenebilir enerjiden sağlayan laboratuvar ile hem akademik hem de endüstriyel çalışmalar yürütülüyor. GAZMER'de yapılan testlerde, yüzde 5-10-15-20 oranlarında hidrojen ile yüzde 95-90-85-80'e kadar doğal gaz karıştırıldı.

    Elde edilen karışım, test amaçlı yakılırken ve başarılı sonuçlara ulaşıldı. Projenin ilk sonuçlarına göre, mevcut doğal gaz iç tesisatlarında ve tüketici cihazlarında önemli bir değişikliğe gerek kalmaksızın hidrojenin, dağıtım ağlarında doğal gazla birlikte en fazla yüzde 20 oranında karıştırılabileceği test edilmiş oldu.

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