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    şehit yakınları ve gazilerine ödenen aylık 1500 liraya çıkarıldı

    Son dakika haberi... Yönetim Kurulu, şehit yakınları ve gazilerine ödenen desteği aylık 1500 liraya çıkardı.

    Şehit yakınları ve gazilere destek ödemesi

    Yönetim Kurulu 15'inci toplantısında 2020 yılı Nisan ayından bugüne kadar şehit yakınları ve gazilerine ödenen aylık biner liralık 1.500 TL'ye çıkarıldı.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlık yaptığı toplantıda, Dini bayramlarda 1.000'er TL ile Temmuz ayında 15 Temmuz'a ithafen iki ödeme yani 3 bin TL verilmesi kararı da alındı.

    Bu kapsamda, Nisan 2020'den bugüne kadar 12 ödeme yapılarak, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine 35 milyonu aşkın destek verilmişti.

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    Haberler Güncel 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek aylık 1500 liraya çıkarıldı