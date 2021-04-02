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    • 02.04.2021 10:37
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    : 'da operasyonu! 12 şüpheli yakalandı

    haberine göre 'da örgütü 'a yönelik operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 12 şüpheli yakalandı

    ekipleri, kentte adına faaliyette bulunarak yurt içi ile dışında toplanan paraları çatışma bölgelerindeki örgüt yöneticilerine transfer ettiği belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

    Söz konusu soruşturma kapsamında, 8 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 12 şüpheli yakalandı