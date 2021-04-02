Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde yeni dönem: Tatbikatlara ortak kalım

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki maksimalist iddiaları nedeniyle artan gerginlik Türkiye'nin diyalog ve diplomasi yanlısı tutumu sayesinde azalıyor. Ankara'nın diplomasiyi önceleyen ancak haklarından da taviz vermeyen tutumu Avrupa Birliği (AB) üyeleri başta olmak üzere tüm dünyada takdirle karşılanırken, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog mekanizmaları da işliyor.
NATO Karargâhında Ayrıştırma Önlemleri Toplantılarının 11'incisi icra edildi, istişari görüşmelerin 62'ncisi gerçekleştirildi. Ankara, Güven Artırıcı Önlemler toplantılarının dördüncüsünün Ankara'da yapılması için Atina'ya davetini yineledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın 14 Nisan'da gerçekleştireceği Türkiye ziyareti için de hazırlıklar sürüyor.
Ankara'nın Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Dendias ile bir araya gelerek ziyaretin başarılı ve verimli geçmesi için görüşme gerçekleştirdi. Dendias'ın ziyaretinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Yunanistan'ı ziyaret edecek.