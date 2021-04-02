Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde yeni dönem: Tatbikatlara ortak kalım



27 Mart'tan bu yana Yunanistan ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ariadne-2021 Mayın Harbi Davet Tatbikatı 4 Nisan'a kadar sürecek. Türkiye, NATO'nun üç yılda bir icra ettiği en önemli tatbikat faaliyetlerden olan Steadfast Defender 2021 tatbikatına iştirak ediyor. Bu tatbikat Yunanistan'ın katıldığı Defender Europa tatbikatı ile haziran ayında birleşecek.

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