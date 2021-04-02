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    • 02.04.2021 07:06
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış ve çığ uyarısı! 2 Nisan İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika kuvvetli yağış ve çığ uyarısı yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 2 Nisan il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden kuvvetli yağış ve çığ uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyinde ve doğusunda, Kuzey Ege'de ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    Hava sıcaklığı Batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (60-80 Km/saat) esmesi bekleniyor.


    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara (Sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI
    Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 16°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 17°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 15°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 10°C
    Parçalı bulutlu

    İZMİR °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    MANİSA °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    MUĞLA °C, 16°C
    Parçalı bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        ADANA °C, 15°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        ANTALYA °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 15°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        ISPARTA °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA °C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİVAS °C, 8°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin diliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

        BOLU °C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KASTAMONU °C, 10°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

        ZONGULDAK °C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

        AMASYA °C, 12°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ARTVİN °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        SAMSUN °C, 12°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 11°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, güney kesimlerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Doğu kesimlerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 8°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            HAKKARİ °C, 11°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            KARS °C, 9°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            VAN °C, 9°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            GAZİANTEP °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİİRT °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            ŞANLIURFA °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış ve çığ uyarısı! 2 Nisan İstanbul'da hava nasıl olacak?