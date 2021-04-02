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    • 02.04.2021 13:26
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    Türk ve İspanyol savaş gemileri 'na demirledi

    Karadeniz'den gelen Türk Kemal Reis ile beraber İspanya bayraklı Mendez Nunez isimli savaş gemisi, ikmal ve mola vermek için 'na demirledi.

    Türk ve İspanyol savaş gemileri Sarayburnu'na demirledi

    Karadeniz'den gelen Türk Kemal Reis ile İspanya bayraklı Mendez Nunez savaş gemisi ikmal ve mola vermek için 'na demir attı. Gemilerin iki gün bekledikten sonra Akdeniz'e açılacağı öğrenildi.

    Karadeniz'den Akdeniz'e hareket eden TCG Kemal Reis ve İspanya bayraklı Mendez Nunez savaş gemisi, ikmal ve mola vermek için sabah saatlerinde Sarayburnu Liman Müdürlüğü'ne demir attı. Limana TCG Kemal Reis'in yanaştığını duyan aileler, gemide bulunan mürettebattaki yakınlarını görmek için limana geldi. NATO flaması bulunan gemilerin iki gün limanda bekleyeceği, yeterli düzeyde ikmali sağlandıktan sonra Akdeniz'e açılacağı öğrenildi.

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    Haberler Güncel Türk ve İspanyol savaş gemileri Sarayburnu'na demirledi