İyi Partili Lütfü Türkkan'ın İslam’ı ve Peygamberimizi hedef alan alçak iftiralarına sert tepki

Twitter, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş adına yalan ve iftirada bulunan Haluk70721982 adlı hesabı askıya aldı. İYİ Parti ve Meclis Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan; askıya alınan sahte hesabın yalan ve iftira içerikli paylaşımlarını devam ediyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan; Lütfü Türkkan'ın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında iddiaların yalan olduğunu açıkladı. Burak Orhan, "Bir yalancının iftirasına dayanarak yüzlerce kişinin İslam'a ve Peygamberimize hakaretine sebep olmanız çok üzücü" ifadelerini kullandı.
TÜRKKAN'DAN YALAN VE İFTİRAYA DEVAM EDİYOR
Lütfü Türkkan, yalan ve iftirada bulunan ve Twitter tarafından askıya alınan Haluk70721982 adlı hesabının gerçek dışı paylaşımını gerçekmiş gibi paylaştı.
Türkkan; "Bir kaç bakanlık bütçesi kadar bütçenin üzerinde oturacaksın, makamdan araca her türlü şatafat içinde yaşamaya devam edeceksin, vatandaşa gelince; 'Peygamberimiz yemeğin suyuna ekmeğini batırırdı' diyerek fukaralık tavsiye edeceksin. İyiymiş..!" iddiasında bulundu.