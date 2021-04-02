Devlet aklı ve ciddiyetiyle planlama yaparak her adımlarını stratejik öngörülerle atarak gelecek 100 yılı inşa ettiklerini belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Yaptığımız büyük işlerin yanı sıra yolumuza her geçen gün başka yeni projelerle, üstün nitelikli hizmetlerle devam ediyoruz. Bu yatırımlarımız birer birer ülkemizin kazanç hanesine yazılmaya başladı. 2003-2020 yılları arasında bu yatırımların Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya toplam 395 milyar dolar ve üretime 837,7 milyar dolarlık etkisi oldu. Toplam istihdama etkisi de yıllık ortalama 1 milyon 20 bin kişi olarak gerçekleşti. Yatırımlarımızın daha da büyük doğrudan ve dolaylı kazançlara dönüşümünü her geçen gün birlikte gururla izleyeceğiz. Elbette, Bursa'da gösterdiği gelişim ve büyümeyle pek çok yeni ve dev yatırımı hak eden bir ilimiz. Son 19 yılda Bursa'nın sadece ulaşım ve iletişim altyapısına 12 milyar 830 milyon lirası yap-işlet-devret kapsamında olmak üzere yaklaşık 27 milyar 485 milyon lira yatırım yaptık. 2003'te 194 kilometre bölünmüş yolu vardı, 404 kilometre daha yeni bölünmüş yol yaparak toplamda 598 kilometreye ulaştık. İstanbul-Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Bursa Çevre Otoyolu, Bursa-İnegöl-Bozüyük-Ankara Sınırı Yolu, Bursa-Karacabey Yolu, Bursa-Mudanya gibi nice yolu, bölünmüş yol haline getirdik."

"ŞEHİR İÇİ METRO HATLARININ KAPSAMI SÜREKLİ OLARAK GENİŞLETİLİYOR"

Bakan Karaismailoğlu, 1953 yılında çıkarılan bir yasayla Bursa-Mudanya hattının kapatılmasından yıllar sonra Bursa'yı demir yolu konforu ve hızı ile yeniden buluşturduklarını kaydetti.

Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı olarak Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında hızlı tren hattı inşa ettiklerini dile getiren Adil Karaismailoğlu, "Şu anda, 106 kilometre uzunluğundaki Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında iki kesim halinde yapım çalışmalarımız devam ediyor. 56 kilometre uzunluğundaki ilk kesim olan Bursa-Gölbaşı-Yenişehir hattında altyapı çalışmalarında yüzde 74,8 fiziki ilerleme sağladık. 50 kilometre uzunluğundaki Yenişehir-Osmaneli'nin arasında da çalışmalara başlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, büyükşehirlerde halkın metro konforundan yararlanmakta ve bakanlıkları tarafından hayata geçirilen yeni projelerle, şehir içi metro hatlarının kapsamının sürekli olarak genişletildiğini aktararak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul Başakşehir'de Çam ve Sakura hastanesine ulaşımı sağlayacak 6 kilometrelik metroyu, Kayseri'de şehir hastanesine ulaşımı sağlayacak 7 kilometrelik tramvayı, Kocaeli'de şehir hastanesine erişim sağlayacak 3 kilometrelik tramvayı ve bugün burada Bursa Şehir Hastanesine vatandaşımızın ulaşmasını sağlayacak 6 kilometrelik metroyu inşa etmeyi bize nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bugün Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı ile bu dev ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekliyoruz. Bursa'mızda 4 istasyonla hizmet verecek, 6 kilometre uzunluğundaki Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı ile yeni bir başlangıç daha yapıyoruz. Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı yapımı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bakanlığımız arasında 8 Haziran 2020'de imzalanan devir protokolü ile Bakanlığımızca devralınmıştır. Metro hattımız tamamlandığında Bursa'daki raylı sistem uzunluğu 46,7 kilometreden 52,7 kilometreye ulaşacaktır. Mevcutta işletmede olan Emek-Arabayatağı metro hattı yapacağımız uzatma ile Mudanya Bulvarını kat ederek YHT Gar ve nihayetinde şehir hastanesine ulaşacak ve Bursalı vatandaşlarımızın bu istikametlere ulaşmalarını kolaylaştıracaktır."