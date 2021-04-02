Karaismailoğlu, Bursa Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı Temel Atma Töreni'nde, kentin sanayisi, ticareti, tarımı ve turizmiyle ayrıcalıklı bir konumda bulunduğunu söyledi.
Kentte son 19 yılda ulaştırma ve altyapı yatırımların arttığına işaret eden Karaismailoğlu, 2003'ten bu yana büyük bir atılım ve 1 trilyon lirayı aşan yatırımlarla tüm Türkiye sathında gerçekleştirdikleri dev projelerin hedefinin, tüm şehirleri dünyayla ve birbirleriyle ulaşımın her modunda bağlayarak yeni yatırımları, üretkenliği, verimliliği ve istihdamı artırmak olduğunu dile getirdi.
Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ilerlediğini belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"Kurduğumuz eksiksiz ulaşım ve haberleşme altyapısı en önemli dayanağımız olacaktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak insan, yük ve data ulaştırmada, hedef odaklı bir altyapı kurulması için çalışmalarımızın odağını, lojistik, mobilite ve dijitalleşme olarak belirledik. Ulaşım ve Lojistik Master Planımız ve 2023 Stratejik Planımız doğrultusunda inşa ettiğimiz ulaştırma ağları ile bölgemizde bir lojistik süper güç haline geldik. Bölgemizde ve ülke sathında, iş dünyamıza ve insanımıza hareket kabiliyeti sağladık. Uzakları yakın ettik. Kara, hava, deniz ve demir yollarımızı hızlı, konforlu ve güvenli hale getirdik. Hem ulaştırmada hem de haberleşmede tüm süreçlerde dijitalleşme atağı başlatarak, her anlamda dünyayla senkronize hale geldik. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı gibi dev projeleri hayata geçirerek Bursa'mızı da içine alan Marmara ringini oluşturduk. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de 18 Mart 2022'de açarak bölgemizi yükselen Avrasya ve Afrika coğrafyasının ticari kavşak noktası haline getirmiş olacağız."
"YILLIK 710 MİLYAR DOLAR TUTARINDA OLAN AVRUPA-ÇİN TİCARET TRAFİĞİNDE SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ"
Bakan Karaismailoğlu, ulaştırma ve haberleşmeyi bir multi-disipliner bakış açısıyla ele aldıklarını anlattı.
Dünyanın ticaret yollarında artan hakimiyetlerinin Marmara Bölgesi ile sınırlı kalmadığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Tüm Türkiye coğrafyası 'Orta Koridor' dediğimiz, Londra'dan başlayarak Avrupa'yı Çin'e bağlayan yeni ticaret yolunun doğal bir köprüsü haline gelmiştir. Bugün, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Projesi ile dünya demir yolu taşımacılığında da iddiamızı ortaya koyarken Pekin'den Londra'ya uzanan Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası olduk. Orta Koridor'u etkin kullanabilirsek, halen yıllık 710 milyar dolar tutarında olan Avrupa-Çin ticaret trafiğinde söz sahibi olacağız. " ifadesini kullandı.