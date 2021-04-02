Dünya medyasının gündeminden düşmeyen Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'leri üreten Baykar Savunma'nın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA'ların sahip olacağı özellikleri paylaştı.
UÇAK GEMİSİNE İNİŞ YAPIP KALKABİLECEK
Sınıfında benzeri olmayan bir uçak geliştirdiklerini ifade eden Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip-kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor" ifadelerini kullandı.
DÜNYADA BİR İLK!
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, katıldığı bir televizyon programında TCG Anadolu hakkında önemli açıklamalar yaptı.