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    • 02.04.2021 11:03
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    ? İstanbul Ankara İzmir olacak mı?

    sorusuna vatandaşlar yanıt aramaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir olup olmayacağı araştırılan konuların başında geliyor. Ülke genelinde koronavirüs vakalarında artış yaşanmasıyla birlikte yeni tedbirler devreye alınmıştı. Bunların başında ise hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma yasakları bulunuyor. Yüksek risk içeren illerde hafta sonları yasak olacak. Peki, İstanbul, Ankara, ?

    takvim.com.tr
    Yarın yasak var mı? İstanbul Ankara İzmir hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    Yarın yasak var mı? İstanbul Ankara İzmir yarın yasak var mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Hafa sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Cumartesi günü birçok ilde yasakların kaldırılmasıyla vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkmaya başlamıştı. Peki, yarın yasak var mı? İstanbul Ankara İzmir yarın yasak olacak mı?

    YARIN YASAK VAR MI?

    Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek. Hafta sonlarında düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

    Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.

    Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.

    KIRMIZI KATEGORİ

    İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt

        TURUNCU KATEGORİ

        Denizli, Burdur, Manisa, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

        SARI KATEGORİ

        Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Uşak

        MAVİ KATEGORİ

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        Haberler Güncel Yarın yasak var mı? İstanbul Ankara İzmir hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?