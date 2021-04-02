Yarın yasak var mı? İstanbul Ankara İzmir hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yarın yasak var mı? İstanbul Ankara İzmir yarın yasak var mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Hafa sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Cumartesi günü birçok ilde yasakların kaldırılmasıyla vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkmaya başlamıştı. Peki, yarın yasak var mı? İstanbul Ankara İzmir yarın yasak olacak mı?