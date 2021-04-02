Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Haseke'de gençleri zorla silah altına almaya devam ediyor.

EN AZ 2 BİN 700 KİŞİ

YPG/PKK'lı teröristler, mart ayında il genelindeki kontrol noktalarında ve evlere yaptıkları baskınlarda, yaşları 21-34 arasındaki en az 2 bin 700 kişiyi silah zoruyla alıkoydu.