Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Haseke'de gençleri zorla silah altına almaya devam ediyor.
EN AZ 2 BİN 700 KİŞİ
YPG/PKK'lı teröristler, mart ayında il genelindeki kontrol noktalarında ve evlere yaptıkları baskınlarda, yaşları 21-34 arasındaki en az 2 bin 700 kişiyi silah zoruyla alıkoydu.
SÖZDE EĞİTİM KAMPLARINDA TUTULUYOR
Çoğunluğu Araplardan oluşan gençler, geçici olarak Haseke kent merkezindeki Panorama bölgesindeki YPG/PKK'nın sözde sevk merkezinde bir hafta boyunca tutuluyor.
Teröristler, alıkoydukları gençleri daha sonra Haseke'deki sözde eğitim kamplarına götürüyor.
KAÇMAMALARI İÇİN TEHDİT EDİYOR
YPG/PKK Suriye'de kaçırdığı veya alıkoyduğu kişilere terör örgütünün propagandasını yaparak silah kullanmayı öğretirken kaçmamaları için tehdit ediyor.
Nitekim teröristlerin ocak ayında ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'de zorla silah altına alma uygulamasından kaçan bir grup gence ateş açması sonucunda en az bir genç yaralanmıştı.