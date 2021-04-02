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    • 02.04.2021 11:22
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    SON DAKİKA: Terör örgütü YPG/PKK 'nin kuzeydoğusundaki 'de bir ayda 2 bin 700 Arap gencini zorla alıkoydu

    Son dakika haberleri... Terör örgütü YPG/PKK, 'nin kuzeydoğusunda işgalinde tuttuğu ilinde, geçen ay çoğu Arap en az 2 bin 700 genci alıkoyarak zorla silah altına aldı.

    AA
    Alçak terör örgütünün korkunç bilançosu 2 bin 700...
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    Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Haseke'de gençleri zorla silah altına almaya devam ediyor.

    EN AZ 2 BİN 700 KİŞİ
    YPG/PKK'lı teröristler, mart ayında il genelindeki kontrol noktalarında ve evlere yaptıkları baskınlarda, yaşları 21-34 arasındaki en az 2 bin 700 kişiyi silah zoruyla alıkoydu.

    SÖZDE EĞİTİM KAMPLARINDA TUTULUYOR
    Çoğunluğu Araplardan oluşan gençler, geçici olarak Haseke kent merkezindeki Panorama bölgesindeki YPG/PKK'nın sözde sevk merkezinde bir hafta boyunca tutuluyor.

    Teröristler, alıkoydukları gençleri daha sonra Haseke'deki sözde eğitim kamplarına götürüyor.

    KAÇMAMALARI İÇİN TEHDİT EDİYOR
    YPG/PKK Suriye'de kaçırdığı veya alıkoyduğu kişilere terör örgütünün propagandasını yaparak silah kullanmayı öğretirken kaçmamaları için tehdit ediyor.

    Nitekim teröristlerin ocak ayında ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'de zorla silah altına alma uygulamasından kaçan bir grup gence ateş açması sonucunda en az bir genç yaralanmıştı.

        OCAK AYINDA DA 150'DEN FAZLA DEYRİZORLU GENCİ ZORLA SİLAH ALTINA ALMIŞTI
        Örgüt, işgal ettiği Rakka ve Deyrizor illerinde de benzer uygulamalara başvuruyor.

        Terör örgütü ocak ayında da 150'den fazla Deyrizorlu genci zorla silah altına almıştı.

        ÖRGÜT ÖĞRETMENLERİN DE PEŞİNDE
        Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağı, 18 Şubat'ta AA muhabiriyle paylaştığı raporunda, terör örgütünün ocak ve şubat aylarında en az 61 öğretmeni alıkoyduğunu açıklamıştı.

        Ağın raporunda, terör örgütünün, işgal ettiği bölgelerde, safına katılmak istemeyen yaklaşık 550 öğretmeni de takibe aldığı bilgisine yer verilmişti.
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