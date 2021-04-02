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    • 02.04.2021 13:01
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    Başkanı Şentop'tan "" tartışmalarına ilişkin sert tepki: Tamamen cahilce ve manipülatif!

    Son dakika haberine göre Başkanı Şentop, kanun teklifindeki oylama hakkında, " 'Bu Meclis'e darbedir' diye yapılan değerlendirmeler tamamen cahilce, manipülatif değerlendirmeler." dedi.

    Şentop'tan sert tepki: Cahilce ve manipülatif!

    Başkanı Şentop, "Bütünüyle yeni bir anayasa yapılmasına yönelik tartışmayı Türkiye'de genişleterek desteklememiz lazım. Önümüzdeki günlerde bu tartışmanın daha da yoğunlaşacağını ümit ediyorum. Sadece birtakım slogan ve ilkeler düzeyinde bir tartışma, Türkiye'yi ileriye taşımaz." dedi.

    TBMM Başkanı , İstanbul'da "100. Yıl Perspektifiyle 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve Milli Egemenlik Sempozyumu"nun açılış konuşmasını gerçekleştiriyor.

    Şentop, "Adı konmamış bir anayasa tartışması zaten yaşıyoruz. Hükümet sistemi bağlamındaki tartışmalar, kimse adını söylemiyor ama esasen anayasa tartışmasıdır." ifadelerini kullandı.

    GÜVENLİK SORUŞTURMASI TARTŞMALARI

    TBMM Başkanı Şentop, kanun teklifindeki oylama hakkında, " 'Bu Meclis'e darbedir' diye yapılan değerlendirmeler tamamen cahilce, manipülatif değerlendirmeler." dedi.

    Şentop, "Bir oylama yapılmıştır. Bunun yanlış, önemli bir yanlışlık içerdiğine dair nitekim iç tüzük çerçevesinde görüntüler incelendi. Buna dair karar başkanlık divanında verildi. Genel Kurul'da doğru bulundu. Bunun üzerine oylama yenilendi. Bu ilk defa olmuş bir şey mi? Hayır." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel TBMM Başkanı Şentop'tan "Güvenlik soruşturması" tartışmalarına ilişkin sert tepki: Tamamen cahilce ve manipülatif!